 דלג לתוכן הראשי
פגע בעשרות חברות

"זכותך לא לומר דבר" | הוא חשב שהוא חכם - שוטרי הסייבר עלו עליו: כך נראו רגעי המעצר

בלשי הסייבר ביצעו מעצר כנגד אדם אשר על פי החשד הצליח להחדיר נוזקות לעשרות חברות ישראליות במהלך מתוחכם | לאחר עבודה מאומצת, המשטרה הצליחה נגד כל הסיכויים לעלות על זהותו, כעת הוא מובא לדין על מעשיו | כך נראו רגעי המעצר (משטרה) 

רגע המעצר
רגע המעצר| צילום: צילום: דוברות המשטרה

בלשי יחידת הסייבר להב 433, עצרו תושב אשקלון בחשד להחדרת נוזקה לעשרות חברות בישראל.

ביחידת הסייבר מתנהלת חקירה לפיה עפ״י החשד, החשוד תושב אשקלון החדיר נוזקה, אסף חומרי מחשב ומידע רגיש מעשרות חברות במשק הישראלי.

במהלך החקירה הסמויה, פעלו חוקרי היחידה להתחקות אחר זהות החשוד ולאחר פעילות אנליטית מורכבת, הצליחו לעלות על זהותו.

היום, בשעות הבוקר המוקדמות, עברה היחידה לשלב הגלוי של החקירה, עצרה את החשוד וערכה חיפוש בביתו ובעוד מספר חברות נוספות.

החשוד נחקר באזהרה בגין עבירות על חוק המחשבים, האזנת סתר, פגיעה בפרטיות ועבירות נוספות ובסיום חקירתו הובא לביהמ"ש השלום בראשל"צ להארכת ומעצרו הוארך עד לתאריך 23/8/26, כמו כן, השופט אסר על פרסום שמו של החשוד, עפ"י בקשת סנגורו.
מעצראשקלוןלהב 433

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

דרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר