בלשי יחידת הסייבר להב 433, עצרו תושב אשקלון בחשד להחדרת נוזקה לעשרות חברות בישראל.
ביחידת הסייבר מתנהלת חקירה לפיה עפ״י החשד, החשוד תושב אשקלון החדיר נוזקה, אסף חומרי מחשב ומידע רגיש מעשרות חברות במשק הישראלי.
במהלך החקירה הסמויה, פעלו חוקרי היחידה להתחקות אחר זהות החשוד ולאחר פעילות אנליטית מורכבת, הצליחו לעלות על זהותו.
היום, בשעות הבוקר המוקדמות, עברה היחידה לשלב הגלוי של החקירה, עצרה את החשוד וערכה חיפוש בביתו ובעוד מספר חברות נוספות.
החשוד נחקר באזהרה בגין עבירות על חוק המחשבים, האזנת סתר, פגיעה בפרטיות ועבירות נוספות ובסיום חקירתו הובא לביהמ"ש השלום בראשל"צ להארכת מעצר ומעצרו הוארך עד לתאריך 23/8/26, כמו כן, השופט אסר על פרסום שמו של החשוד, עפ"י בקשת סנגורו.
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