פגע בעשרות חברות "זכותך לא לומר דבר" | הוא חשב שהוא חכם - שוטרי הסייבר עלו עליו: כך נראו רגעי המעצר בלשי הסייבר ביצעו מעצר כנגד אדם אשר על פי החשד הצליח להחדיר נוזקות לעשרות חברות ישראליות במהלך מתוחכם | לאחר עבודה מאומצת, המשטרה הצליחה נגד כל הסיכויים לעלות על זהותו, כעת הוא מובא לדין על מעשיו | כך נראו רגעי המעצר (משטרה)