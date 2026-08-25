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השוד בתחנת דלק בחיפה: כך החשוד נעצר תוך דקות • צפו

חשוד בן 49 משפרעם איים על עובדת תחנת דלק ודרש כספים • שוטרים אתרו אותו תוך דקות | הוגשה הצהרת תובע - צפו בתיעוד מהשוד בתחנת דלק (חדשות משטרה)

השוד בתחנת דלק
השוד בתחנת דלק (צילום: דוברות המשטרה)

דוברות המשטרה מסרה לפני זמן קצר (שלישי) כי הוגשה הצהרת תובע נגד תושב שפרעם בן 49 החשוד בביצוע שוד בתחנת דלק ברחוב חטיבת גולני בחיפה. על פי החשד, החשוד הגיע למקום כשפניו מוסתרות, איים על עובדת התחנה באמצעות חפץ ודרש ממנה למסור את כספי הקופה.

האירוע התרחש לפני כשבועיים, כאשר שוטרי תחנת חיפה הוזעקו למקום מיד לאחר קבלת הדיווח. הכוחות פתחו בסריקות נרחבות באזור, ותוך זמן קצר אותר חשוד שתאם את התיאור שנמסר על ידי העובדת. החשוד נעצר במקום והועבר לחקירה בתחנה.

במהלך החקירה ובחיפוש שנערך, נתפסו ממצאים שעל פי החשד קושרים את החשוד לביצוע העבירה. מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט, תוך שהחוקרים המשיכו לאסוף ראיות ולגבש את התשתית הראייתית.

עם סיום כלל פעולות החקירה, הוגשה נגד החשוד הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. יצוין כי מקרה זה מצטרף לשורת אירועי שוד שטופלו לאחרונה על ידי משטרת ישראל במסגרת המאבק בפשיעה הרכושית.
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