השוד בתחנת דלק בחיפה: כך החשוד נעצר תוך דקות • צפו

השוד בתחנת דלק - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:48 השוד בתחנת דלק ( צילום: דוברות המשטרה )

דוברות המשטרה מסרה לפני זמן קצר (שלישי) כי הוגשה הצהרת תובע נגד תושב שפרעם בן 49 החשוד בביצוע שוד בתחנת דלק ברחוב חטיבת גולני בחיפה. על פי החשד, החשוד הגיע למקום כשפניו מוסתרות, איים על עובדת התחנה באמצעות חפץ ודרש ממנה למסור את כספי הקופה.