השימפנזים בספארי הגיבו בצורה מפתיעה למוצר החדש בחצר | צפו

בספארי ברמת גן, התרחש הבוקר (ראשון) אירוע מעניין במיוחד בחצר השימפנזים. צוות המטפלים הכניס מאוורר חדש למתחם, והתגובות של הקופים היו מרתקות.

השימפנזים, שידועים ביכולת התקשורת המפותחת שלהם, הגיבו לנוכחות המאוורר החדש בקולות מיוחדים. ניתן לזהות בבירור את הקולות והתקשורת בין חברי הקבוצה כאשר משהו חדש קורה במתחם שלהם.

התופעה המעניינת במיוחד היא שגם הגיבונים מהחצר הסמוכה הצטרפו לתגובה. הם השתתפו בקולות ואף ענו לשימפנזים, מה שמעיד על רמת תקשורת מפותחת בין בעלי החיים השונים בספארי.

כידוע, השימפנזים בספארי מפגינים התנהגויות חברתיות מורכבות. הם יודעים לזהות שינויים בסביבתם ומגיבים להם בצורה קבוצתית, כפי שניתן לראות במקרה הזה.

בספארי מקפידים לדאוג לרווחת החיות, במיוחד בימי הקיץ החמים. המאוורר החדש הוא חלק מהמאמצים לספק לשימפנזים תנאים נוחים יותר. צוות המטפלים בספארי דואג למגוון פתרונות צינון המותאמים לכל החיות במקום.

השימפנזים נחשבים לאחד המינים החכמים ביותר בעולם החי, עם יכולות למידה וחיקוי מפותחות. הם מסוגלים לתקשר ביניהם בצורות שונות, כולל קולות, מחוות ושפת גוף.