שודדי השליחים נתפסו על חם: כך נחשפה החוליה שפעלה בלוד וברמלה

שוטרי תחנת לוד במרחב שפלה הצליחו לפרק חוליית שוד שפעלה באופן שיטתי נגד שליחים באזור לוד ורמלה. שלושת חברי החוליה נעצרו "על חם" דקות ספורות לאחר שביצעו את השוד האחרון, בסיום פעילות מבצעית סמויה שנמשכה מספר שבועות.

הפרשה החלה לפני כחודש וחצי כאשר התקבל דיווח על שוד אלים שאירע בלוד. על פי החשד, מספר רעולי פנים תקפו שליח, ניפצו את חלון רכבו ושדדו ממנו כסף ורכוש. בעקבות האירוע, שוטרי תחנת לוד פתחו בחקירה והקימו צוות חקירה מיוחד.

במהלך החקירה, ולאחר הפעלת אמצעים ושיטות חקירה מגוונות, הצליחו השוטרים לזהות דפוס פעולה שחזר על עצמו במספר אירועי שוד של שליחים באזור לוד ורמלה. החוקרים התחילו להתחקות אחר חברי החוליה ולמפות את אופן פעולתם.

השיטה: הזמנות בשמות בדויים ומארב לשליחים

על פי עובדות כתב האישום שהוגש אתמול לבית המשפט המחוזי בלוד, שלושת הנאשמים - שני בני דודים בשנות ה-20 לחייהם, תושבי רמלה ולוד, ותושבת יפו - קשרו קשר לבצע מעשי שוד של שליחים ולחלק ביניהם את השלל.

במסגרת השיטה שפיתחה החוליה, הנאשמת הזמינה משלוחים מבתי עסק שונים תוך שימוש בשמות בדויים ובכתובות שאינן כתובותיה. לאחר מכן, היא עדכנה את שני הנאשמים הנוספים במיקום ובמועד הגעתם של השליחים. עם הגעת השליחים, ארבו להם השניים כשהם רעולי פנים ומצוידים, בין היתר, בתרסיס פלפל, תקפו אותם ושדדו מהם את המשלוחים, כספם ורכושם.

המעצר "על חם" והראיות שנגבשו

בלשי תחנת לוד, בשיתוף לוחמי יס"מ שפלה, ביצעו פעילות מבצעית סמויה נגד החשודים. לפני כחודש, הצליחו השוטרים לעצור את שלושת חברי החוליה "על חם", דקות ספורות לאחר שביצעו על פי החשד שוד נוסף.

שלושת חברי החוליה נעצרו ונחקרו בתחנת לוד. מעצרם הוארך מעת לעת, ובמהלך החקירה הצליחו חוקרי התחנה לגבש נגדם תשתית ראייתית בגין ארבעה אירועי שוד של שליחים שבוצעו במהלך החודשיים האחרונים בלוד וברמלה.

כתב האישום מייחס לשלושה ארבעה אירועי שוד, שבמהלכם הותקפו שליחים, נגרמו להם חבלות ונגרם נזק לרכביהם, ונשדדו מהם כסף ורכוש בשווי עשרות אלפי שקלים. בין העבירות המיוחסות לנאשמים: שוד מזוין בחבורה בצוותא חדא, תקיפה בנסיבות מחמירות בצוותא חדא ופריצה לרכב בצוותא חדא.

משטרת ישראל מסרה כי תמשיך לפעול בנחישות ובכל האמצעים העומדים לרשותה נגד חוליות עברייניות המבצעות עבירות שוד ואלימות, במטרה להביאן לדין ולהבטיח את שלום הציבור וביטחונו.