"מצבו הנפשי קשה": הילד שנחטף לבני ברק התקשה לשחזר את האירוע

חוקרי המשטרה המנהלים את תיק החשד לחטיפת הילד יהלי סופר כבן 10 מפתח תקווה לבני ברק חושדים כי מדובר בדפוס פעולה שחזר על עצמו. על פי החשד, החשוד כבן 20 מירושלים כבר פנה וניגש לקטינים נוספים בעבר, ולא מדובר באירוע בודד או מקרי.

בשל החשש הממשי כי ישנם ילדים נוספים שנפלו קורבן למעשיו, התעקשה נציגות המשטרה בדיון בבית המשפט להתיר את פרסום שמו ותמונתו של החשוד. המטרה: לעודד נפגעים פוטנציאליים נוספים או את הוריהם לפנות לתחנת המשטרה ולמסור עדות.

בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והתיר את פרסום זהותו של החשוד, אך במקביל החליט לעכב את ביצוע ההחלטה בפועל עד ליום ראשון בשעה 12:00 בצהריים. העיכוב נועד לאפשר לצוות ההגנה של החשוד להגיש ערעור על ההחלטה לערכאה גבוהה יותר.

במסגרת ההליכים המשפטיים, מעצרו של החשוד הוארך בשישה ימים נוספים. על פי הדיווחים, התיק כולו צפוי לעבור כבר במהלך היום לעיונה של הפרקליטות לצורך בחינת הגשת כתב אישום.

הילד התקשה לשחזר את האירוע

במקביל להתקדמות בחקירת החשוד, הילד יהלי נחקר על ידי חוקר ילדים מוסמך בניסיון לגבות ממנו עדות מפורטת על אשר אירע. עם זאת, הקטין התקשה מאוד לשחזר את פרטי האירוע ואת השלשלות העניינים. כך דווח בערוץ I24NEWS.

לפי הדיווח, של לי עייש, גורמי החקירה הבהירו כי הקושי במסירת התיאור לא נבע משכחה או מבלבול בפרטים, אלא בשל המצוקה הרגשית והטראומה הנפשית הקשה שחווה הילד כתוצאה מהאירוע. בעקבות המצב הופסקה החקירה באמצע, והיא צפויה להתחדש במועד מאוחר יותר כאשר מצבו יאפשר זאת.

אמו של יהלי שיתפה בכאב על המצב המורכב בבית וסביב בנה, וסיפרה כי הוא סובל מאוד ומצבו הנפשי מוגדר קשה ביותר מאז האירוע.

בבית המשפט הוצגה גם גרסת סביבתו של החשוד והרקע האישי שלו. אמו של החשוד טענה בדבריה כי בנה מתמודד כבר תקופה ארוכה עם קשיים נפשיים מורכבים, כמעט אינו מתקשר עם בני משפחתו ואף נוהג לא פעם לישון ברחובות, במקלטים ובמבנים ארעיים.

עוד הוסיפה האם כי בעברו הוא אף הותקף בידי בגירים וגורמים עבריינים. סנגורו של החשוד חיזק דברים אלו וטען בבית המשפט כי מדובר בצעיר בעל צרכים מיוחדים, אשר שהה בעברו במסגרות טיפוליות ושיקומיות מותאמות.

כזכור, בחקירה נחשפו פרטים מדאיגים נוספים על אופן הפעולה של החשוד. לאחר שניגש לקבוצת הילדים במגרש המשחקים, הוא ביקש מאחד מהם טלפון נייד לשיחה דחופה, ומיד לאחר מכן דאג למחוק את המספר שאליו חייג מתוך יומן השיחות. עוד התברר כי רק בחודש מרץ האחרון הוגש נגדו כתב אישום בגין גניבת טלפון נייד.