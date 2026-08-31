אימו של הילד שנחטף לבני ברק חושפת: כך ניצל החשוד את תמימותו

פרטים נוספים נחשפים על האירוע החריג שהסתיים אמש בבני ברק ונחשד כחטיפה. אימו של הילד בן ה-10 שאותר לאחר שעות של חיפושים נרחבים, חשפה היום (שני) בשיחה עם ערוץ I24NEWS את השעות המתוחות שעברו על המשפחה ואת אופן הפעולה המניפולטיבי של החשוד.

על פי דבריה, החשוד, צעיר יהודי בן ה-20 מירושלים, הגיע למגרש הכדורגל השכונתי בפתח תקווה שבו שיחקו הילדים בשעות הערב. "בחור הגיע למגרש הכדורגל שבו הילדים משחקים בכל ערב והפחיד אותם קצת - חלקם הלך להורים וילדים נוספים, בהם יהלי, נשארו", סיפרה האם.

החשוד, שלא היה מוכר לילד מבעוד מועד, ניצל את תמימותו של הקטין ואת העובדה שנותר ללא טלפון נייד יומיים קודם לכן. "הוא סיפר לילד שזרקו אותו מהבית, שאין לו כסף והוא רעב", הבהירה האם.

האם תיארה כיצד החשוד השתמש בילד כדי לגייס כספים מאנשים באזור. "הוא עבד על אנשים שהוא אבא שלו וסיפר לו סיפורים מניפולטיביים", שיתפה. "הוא ביקש מאנשים באזור להביא לבחור כסף, והוא השתמש ביהלי בתור הילד שלו. בשלב מסוים, מישהו הביא לו מאה שקלים".

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בהמשך הציע החשוד לקנות לילד פיצה וסחף אותו לנסיעה באוטובוס לכיוון בני ברק. "הם נסעו באוטובוס לכיוון בני ברק, כאשר הבחור הבטיח ליהלי, שכבר היה עייף, כי הוא יחזיר אותו הביתה. יהלי האמין והבחור אפילו ביקש ממספר ילדים לבדוק במוביט איך מגיעים לבני ברק", סיפרה האם.

לאורך כל הדרך המשיך החשוד לרכוש את אמונו של הילד באמצעות מתנות וסיפורים אישיים. "הוא נתן לבן שלי שרשרת זהב שהחזיק ביד והמשיך לספר לו סיפורים: שהוא היה בכלא, שהוא עריק ושהוא לא רצה להיות בצבא. ככה הוא משך את הרגש ואת הרחמים שלו", תיארה האם.

סיום דרמטי לאחר דיווח אזרחית

הסיוט הסתיים, לפי הדיווח, רק לאחר שאזרחית ערנית זיהתה את השניים בעקבות הדיווחים שהופצו. "הם אותרו לאחר שאישה שראתה את הפרסומים דיווחה למשטרה", ציינה האם. כוחות משטרה נרחבים מתחנת פתח תקווה ביצעו סריקות מקיפות ובאמצעות כלים טכנולוגיים, עד שהילד אותר בבני ברק יחד עם החשוד.

כאמור, החשוד נעצר בחשד לחטיפה והובא לחקירה בתחנת פתח תקווה. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו בחמישה ימים.

האם סיכמה בכאב את התחושות הקשות שנותרו במשפחה: "זה עורר תחושות של פחד וחוסר ביטחון - זו תחושה נוראית אם ילד בן עשר לא יכול לצאת ולשחק עם החברים שלו". האירוע מצטרף לשורה של מקרי חטיפה שטופלו לאחרונה על ידי כוחות הביטחון.