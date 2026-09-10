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הפרשה פוענחה

תיעוד חדש: אחרי שהחדיר חומרי הרדמה, החשוד מניח את המחיות לתינוקת במדפי הסופר

חוקרי שב״כ ומשטרת ירושלים השלימו חקירה מורכבת • צפו במאות שעות צילום ממצלמות אבטחה • יאן שמלא בן 41 נעצר בביתו | הצהרת תובע תוגש היום (משטרה)

1תגובות
צפו בתיעוד
צפו בתיעוד (צילום: דוברות המשטרה )

השלימה את חקירת הפרשה החמורה שבמרכזה חשד להחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות. החקירה, שנוהלה על ידי חוקרי היחידה ללחימה בפשיעה במרחב ציון במחוז ירושלים, הסתיימה במעצרו של החשוד יאן שמלא, בן 41 מבאר שבע.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, תוגש היום נגד החשוד הצהרת תובע של הפרקליטות בבית המשפט, לצד בקשה להמשך מעצרו ב-5 ימים נוספים עד למועד הגשת כתב האישום.

בראשית החקירה ניצבו חוקרי המשטרה מול אירוע מורכב וזירות בהן עוברים מדי יום מאות אנשים, ללא קצה חוט מיידי. לחשוד המרכזי לא היה כל קשר ישיר, מוקדם או נראה לעין לתינוקות שנפגעו או למוצרים.

במסגרת המאמץ החקירתי בו שולב שירות הביטחון הכללי, צפו החוקרים וניתחו מאות רבות של שעות צילום ממצלמות אבטחה במוקדים שונים. החוקרים ביצעו פעולות חקירה יסודיות ומגוונות והפעילו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

שילוב היכולות החקירתיות והטכנולוגיות לצד התמדה של חוקרי היחידה הובילו לפריצת הדרך, שבמהלכה חשפו החוקרים את זהותו של החשוד יאן שמלא כבן 41, תושב באר שבע.

לאחר חשיפת זהותו, עברה החקירה שלב נוסף. במהלכו התחקו בלשי וחוקרי היחידה באופן סמוי אחר מעשיו, אורח חייו, מקומות התנהלותו וסדר יומו של החשוד לאורך תקופה, עד להבשלת התשתית הראייתית שהובילה למעצרו בביתו ולהעברתו לחקירה.

לאחר מיצוי חומר החקירה וביסוס התשתית הראייתית, תוגש היום נגד החשוד הצהרת תובע של הפרקליטות בבית המשפט, לצד בקשה להמשך מעצרו ב-5 ימים נוספים עד למועד הגשת כתב האישום.
משטרה

1 תגובות

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1
פשששש.. איזה תיעוד. מה רואים? אדם הולך עם שקית?
דוד

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