האזרחים נבהלו: שוטר מטיל אימה פטרל ברחוב ( צילום: רשתות חברתיות )

העתידנות הולכת והופכת למציאות ברחובות סין: רובוט דמוי אדם מצטרף לפעילות המשטרתית ומסייר לצד שוטרים בעיר שנזן, כשהוא מספק הצצה לאופן שבו בייג'ינג ושנזן מנסים להפוך רובוטים וכלי בינה מלאכותית לחלק מהחיים העירוניים.

בשנזן כבר הופעלו בחודשים האחרונים מגוון מערכות רובוטיות למשימות משטרתיות, ובהן רובוטים דמויי אדם, רובוטים על גלגלים, רובוטים בעלי ארבע רגליים, רחפנים וכלי רכב אוטונומיים. המטרה היא ליצור מערך שבו האדם והרובוט פועלים יחד, ולא להחליף את השוטר האנושי. אחד הניסויים שמשך תשומת לב מיוחדת הוא השימוש ברובוט דמוי אדם כשהוא מסייר לצד שוטרים באזור מסחרי בעיר. הרובוט, שגובהו 1.38 מטרים ומשקלו כ־40 קילוגרמים, תוכנן להיות קומפקטי וזריז במיוחד.

האזרחים מתיישרים: שוטר מטיל אימה פטרל ברחוב - צילום: יצרן 10 10 0:00 / 0:22 האזרחים מתיישרים: שוטר מטיל אימה פטרל ברחוב ( צילום: יצרן )

החודש הודיעה ממשלת שנזן על רובוט דמוי אדם נוסף שהחל לכוון את התנועה בצומת עמוס. הוא מסוגל לנטר את המתרחש באמצעות מערכת זיהוי חזותית מבוססת בינה מלאכותית, לזהות הפרות ולהשמיע אזהרות קוליות – ללא צורך בשוטר אנושי שיעמוד במקום בכל רגע.

ההתפתחות מגיעה בזמן שסין משקיעה סכומי עתק בתעשיית הרובוטיקה ומנסה להפוך את הרובוטים דמויי האדם ממוצגים בתערוכות למוצרים שיוכלו לעבוד בעולם האמיתי.

לפי דיווח רויטרס מהחודש, סין אף הפכה למרכז עולמי משמעותי בתחום הרובוטים דמויי האדם, כאשר התעשייה המקומית מתרחבת במהירות ומושכת השקעות של חברות טכנולוגיה ויצרניות רכב.

"הערכת נחיתה, גלגול והתאוששות". הרובוט הקטלני - צילום: רשתות חברתיות - יצרן 10 10 0:00 / 0:20 "הערכת נחיתה, גלגול והתאוששות". הרובוט הקטלני ( צילום: רשתות חברתיות - יצרן )

המרוץ אינו מוגבל לשירותים אזרחיים. במקביל, סין בוחנת גם שימושים צבאיים ברובוטים דמויי אדם.

רויטרס דיווחה השבוע כי הצבא הסיני חוקר אפשרויות לשימוש ברובוטים כאלה למשימות כמו סיור, לוגיסטיקה, פעילות בסביבה עירונית ומשימות מסוכנות.