הגאון הרב יונתן מרקוביץ', רבה הראשי של קייב, בריאיון 10 10 0:00 / 12:38 הגאון הרב יונתן מרקוביץ', רבה הראשי של קייב, בריאיון

בזמן שבישראל וברחבי העולם היהודי עוסקים בהכנות לקראת הימים הנוראים וחגי תשרי, בבירת אוקראינה המציאות שונה לחלוטין. כבר למעלה משנתיים וחצי שקולות האזעקות, יירוטי הטילים והדי הפיצוצים הפכו לחלק בלתי נפרד משגרת יומם של תושבי קייב. בתוך המציאות המורכבת, המטלטלת והמסוכנת הזו, ממשיך לפעול ללא לאות הגאון הרב יונתן בנימין מרקוביץ', רבה הראשי של קייב ושליח חב"ד הרשמי לעיר, שעומד בחזית העשייה היהודית ומסרב להרפות.

בראיון מיוחד ליוסי סרגובסקי באולפן 'כיכר השבת', פותח הרב מרקוביץ' צוהר לחיים של הקהילה היהודית תחת אש מתמדת, מתאר את ניסי ההצלה היום-יומיים, ומספר בהתרגשות על התעוררות רוחנית חסרת תקדים שנולדה דווקא מתוך השבר והקושי. "רסיסים נופלים ברחובות, אך התפילות לא פוסקות" "אין יום שדומה למשנהו", פותח הרב מרקוביץ' את דבריו. "האזעקות יכולות לתפוס אותנו באמצע תפילת שחרית, בלימוד עם מקורבים או בעת חלוקת סלי מזון לנזקקים וקשישים. בשבועות האחרונים המתקפות על קייב רק התגברו. כמעט בכל לילה השמיים מוארים מקרבות יירוט, ובבוקר אנחנו רואים את הרסיסים וההרס ברחובות הסמוכים". "מזונותיו של אדם קצובים": המרדף הנואש בעקבות המזרן דני שפיץ | 13:38 למרות הסכנה המוחשית, בית הכנסת המרכזי ומרכז חב"ד בקייב אינם סוגרים את שעריהם לרגע. "החלטנו כבר ביום הראשון של המלחמה: אנחנו לא עוזבים את הקהילה. יש כאן אלפי יהודים – קשישים שלא יכולים להתפנות, משפחות שאין להן לאן ללכת, ובעיקר אנשים שזקוקים למשענת רוחנית וגשמית. בית הכנסת הפך למקלט במלוא מובן המילה – גם מחסה פיזי מפני הפגזות, וגם מקלט לנפש". מהפכה תחת אש: "יהודים שלא ידעו מה זה קידוש מניחים תפילין" אחת התופעות המרגשות ביותר שהרב מתאר היא ההתקרבות העצומה של יהודים מקומיים לשורשים דווקא מתוך המשבר: "המלחמה הזו ניפצה את כל האשליות של 'כוחי ועוצם ידי'", מסביר הרב. "אנשים שהיו רחוקים לחלוטין מכל סממן יהודי, שהיו עסוקים בעסקים ובחיי היום-יום, מגיעים פתאום לבית הכנסת עם דמעות בעיניים. הם מבקשים להניח תפילין, ללמוד לקרוא עברית, לקבל מזוזה לפתח הבית. אנשים מחפשים משמעות, מחפשים הגנה אמיתית שרק הקב"ה יכול לתת". הרב מרקוביץ' מציין כי מרכז החסד של הקהילה מחלק מדי חודש טונות של מצרכי מזון, תרופות חיוניות, ואף מספק גנרטורים וציוד חימום לאור הפגיעות הקשות ברשת החשמל והאנרגיה המקומית: "כשאתה נותן ליהודי כיכר לחם ותרופה, ועל הדרך מעניק לו מילה טובה ונר של שבת – הנשמה שלו נפתחת. דווקא בחושך הגדול הזה, האור היהודי זוהר בעוצמה שאי אפשר לתאר".

הטילים בקייב 10 10 0:00 / 0:24 הטילים בקייב

קשר הדוק עם צמרת השלטון

שמו של הרב מרקוביץ' מוכר היטב לא רק בקרב הקהילה היהודית, אלא גם במסדרונות השלטון האוקראיני. הרב, המשמש גם כרב שירות בתי הסוהר באוקראינה וזוכה להערכה עמוקה מצד נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, שרי הממשלה וראש עיריית קייב, פועל ללא הרף לשמירה על זכויות הקהילה היהודית ומניעת גילויי אנטישמיות.

"אנחנו זוכים להערכה עצומה מהשלטונות", מספר הרב. "הם רואים שהקהילה היהודית לא רק דואגת לעצמה, אלא מהווה עוגן של יציבות, מוסר ועזרה הומניטרית לכלל התושבים. בכל פגישה עם בכירי הממשל, אני מדגיש את כוחה של האמונה ואת החשיבות של התפילה להפסקת שפיכות הדמים".

לקראת חודש הרחמים והסליחות

לסיום, כאשר הוא נשאל על המסר שלו ליהדות העולם לקראת השנה החדשה, קולו של הרב נסדק מהתרגשות: "השנה אנחנו מבינים יותר מתמיד את משמעות המילים 'מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו'. המסר שלי לכל יהודי שיושב בביתו הבטוח – אל תיקחו שום דבר כמובן מאליו. תעריכו כל רגע של שלווה, כל דקה של לימוד תורה, ותרבו באהבת חינם.

"אנחנו פה בקייב נמשיך לעמוד על המשמר, להניף את דגל התורה והחסד, ולהתפלל מעומק הלב ששנת תשפ"ז תהיה שנת גאולה, שנה שבה 'תכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה' – עבור כלל עם ישראל, באוקראינה, בארץ הקודש ובעולם כולו".

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