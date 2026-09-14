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טרגדיה בחג: ספינה עם מאות נוסעים התהפכה בלב ים - עשרות עדיין נעדרים | צפו

טרגדיה ימית באינדונזיה לאחר שמעבורת נוסעים התהפכה בלב ים בעקבות מזג אוויר סוער וגלים גבוהים | כוחות הצלה רבים ויחידות הצי הוקפצו לזירת האסון בניסיון לאתר עשרות נעדרים שטרם נוצר עימם קשר (חדשות) 

רגע התהפכות הספינה
רגע התהפכות הספינה (צילום: לפי סעיף 27א)

שישה בני אדם נספו ו-130 נוספים מוגדרים כנעדרים לאחר שמעבורת נוסעים אינדונזית התהפכה באזור ימי סוער בזמן הפלגה מסורבאיאה לעיר באנג'רמאסין שבדרום קאלימאנטן. באירוע החמור חולצו בשלום 107 בני אדם, בעוד שצוותי החיפוש ממשיכים לפעול במלוא המרץ לאיתור הנעדרים.

לזירת האסון הוקפצו ספינות ומסוק, ומבצע החילוץ מנוהל בידי כוחות רבים הכוללים 280 אנשי צוות מטעם הצי, המשטרה הימית וסוכנות החיפוש וההצלה. על סיפון הספינה, שאורכה עומד על 119 מטרים, שהו 213 נוסעים ו-30 אנשי צוות שיצאו לדרכם ביום שבת לפני שניתן אות המצוקה.

בנמל טריסקאתי התאספו בני משפחה מודאגים רבים בתקווה לקבל מידע על יקיריהם הנעדרים ולקבל תשובות ברורות מהרשויות. רוסמילאוואטי, שהגיעה לנמל כדי לברר על שמונה מבני משפחתה, שיתפה הודעה מצמררת שאחד מהם פרסם ברשתות ובה נכתב: "הגלים ממש מפחידים הלילה. או שמא זה בדיוק מה שבדרך כלל קורה בנסיעה בספינה, מיטלטלת ומתנגשת בגלים?".

לעומת החשש הכבד לגורל הנוסעים, נרשמו בנמל גם רגעים של שמחה כאשר אישה פרצה בבכי לאחר שנודע לה כי בעלה שרד את הטבילה וחולץ בשלום. במקביל, קרובי משפחה נוספים המשיכו להמתין בדריכות לכל ידיעה על אנשי הצוות שהיו על האונייה.

באזור זה של אינדונזיה, הכולל אלפי איים, מעבורות מהוות אמצעי תחבורה יום-יומי מרכזי אך תאונות דרכים ימיות אינן נדירות כלל. לפי נתונים רשמיים, בין השנים 2020 ל-2026 אירעו 111 תאונות ימיות שונות, כולל שקיעת מעבורת בחודש יולי והתלקחות כלי שיט נוסף בחודש שעבר.
אינדונזיהתאונות ימיותמעבורות
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