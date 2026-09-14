פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד בן 41 מבאר שבע, שהחדיר תרופות מרשם לצנצנות מחית מזון לתינוקות והניח אותן על מדפי מרכולים בירושלים, כשהן נחזות למוצרים תמימים המיועדים למכירה.

כתוצאה ממעשיו הורעלו חמישה פעוטות, בהם תינוקות בני פחות משנה, והם פונו לבתי החולים ואושפזו. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד מוריה ביינה ויסמן מפרקליטות מחוז ירושלים, במהלך החודשים מאי ויוני 2026 החזיק הנאשם תרופות מרשם ממשפחת הבנזודיאזפינים, האסורות לשימוש בילדים ללא אישור מומחה. במספר הזדמנויות הוא ריסק גלולות והחדיר אותן לצנצנות מחית מזון לתינוקות מסוג ״פרינוק״, סגר את הצנצנות והניח אותן על מדפי סניפי רשת ״זול ובגדול״ בירושלים, כך שיוצעו למכירה ללקוחות. באחד המקרים, על פי כתב האישום, הניח שתי צנצנות מחית מורעלות על מדף מוצרי התינוקות בסניף הרשת ברחוב יפו, סמוך לשוק מחנה יהודה. לכל אחת מהצנצנות הוחדרה כמות השווה לכ-17 גלולות מרשם או יותר. אחת הצנצנות נרכשה על ידי אם לילדים, ולמחרת האכילה בתה בת ה-12 את שתי אחיותיה הפעוטות, בנות כשלוש וחצי ושמונה חודשים, מהמחית. מיד לאחר מכן התמוטטו השתיים וסבלו מערפול הכרה וחולשה קיצונית. הן פונו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים ואושפזו במשך מספר ימים. בבדיקות נמצאה בגופן הרעלת בנזודיאזפינים חמורה, ברמה של פי עשרה מהערך המרבי בטווח התקין.

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באירוע נוסף, על פי כתב האישום, הניח שמלא ארבע צנצנות מחית מורעלות על מדף מוצרי התינוקות בסניף הרשת ברחוב יפו, סמוך לתחנה המרכזית בירושלים. לכל אחת מצנצנות אלה הוחדרה כמות השווה לכ-17 גלולות מרשם או יותר. אחת הצנצנות נרכשה ובהמשך הוזנו ממנה שלושה פעוטות, בני כשלוש, 11 חודשים וכשלוש. בתוך דקות הם החלו לסבול בין היתר מבלבול, ישנוניות, חוסר יציבות ואובדן טונוס שרירים. השלושה פונו לבית החולים ואושפזו, וגם אצלם נמצאה הרעלת בנזודיאזפינים חמורה.

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בעקבות האירועים נאספו כלל מחיות המזון של החברה מהמרכול, ובבדיקות נמצאו צנצנות מורעלות נוספות. בהמשך הוצאו צווי סגירה לשני סניפי הרשת מחשש לבריאות הציבור.

כתב האישום מייחס לנאשם חמש עבירות של שימוש ברעל מסוכן, חמש עבירות של תקיפת קטין או חסר ישע, שתי עבירות של ניסיון שימוש ברעל מסוכן, שתי עבירות של ניסיון תקיפת קטין או חסר ישע וכן עבירת גניבה.

עו״ד מוריה ביינה ויסמן מפרקליטות מחוז ירושלים: ״חמישה תינוקות ופעוטות נפגעו, והאירועים האלה עלולים היו להסתיים בתוצאות קשות הרבה יותר ולפגוע בילדים נוספים. מדובר בתינוקות רכים ובפעוטות, שהצעירה שבהם בת שמונה חודשים בלבד, שנפגעו ממזון שנועד עבורם. הפגיעה דווקא בילדים בגילים האלה, באמצעות מוצר בסיסי שנועד להזין אותם, מעצימה את חומרת המעשים המיוחסים לנאשם״.