17 שנות עגינות נגמרו: הגט הבלתי אפשרי הושג רגע לפני יום הדין

שבע עשרה שנים של תלישות נפשית, חובות תופחים ומבוי סתום שריסק כל תקווה – באו אל סופם המרעיש בחדרי הדיונים של בית הדין הרבני הגדול. ערב ראש השנה תשפ"ז, כשהעולם נערך לדין, הושלמה משימה שנראתה בלתי אפשרית: גט שאיש לא הצליח להתיר במשך כמעט שני עשורים.

השבר החל לפני כשתי עשורים עם הגירת בני הזוג לארצות הברית, נישואים, ילד משותף ונסיגה חדה שהסתיימה בבריחת האם ארצה עם הילד. מאז נדלקה אש קונפליקט חסרת תקדים: תביעות אמנת האג, עיכובי יציאה לבעל שקיבל מעמד אמריקאי, חובות תופחים, והתנגשויות בלתי פוסקות בערכאות. ניסיונות קודמים כשלו שוב ושוב. אגף העגונות ליווה במסירות, אך המחסום נותר בעינו.

התפנית ההיסטורית הגיעה כאשר נשיא בית הדין הגדול, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, הפקיד את המשימה בידי איש אמונו ויד ימינו הגאון רבי ישראל מאיר יונה, החברותא של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל. זה האחרון נכנס לעובי הקורה בתמרון יצירתי חסר תקדים.

יממה בלבד לאחר ששב ממסע מפרך לחיזוק הקהילות בארצות הברית, כינס הראשון לציון מיידית את הרכב בית הדין הגדול, הפעיל את מלוא כובד משקלו ההלכתי והמשפטי – והפך את הקערה על פיה עם הסכמה כוללת במקום.

במעמד מצמרר ניתן הגט המיוחל, ומסורת הייסורים הארוכה נחתמה בדמעות של חירות רוחנית ואישית. בהנהלת בתי הדין הריעו למדיניות הברזל של הראשון לציון: להילחם בעגינות עד טיפת הדם האחרונה.

המקרה מצטרף לשורה של פריצות דרך שהושגו בשנים האחרונות במאבק נגד תופעת העגינות. כפי שפורסם באתרנו, בית הדין הרבני הגדול הקים לאחרונה 13 הרכבי דיינים ייעודיים לדיני ממונות בפריסה ארצית, במטרה לחזק את מעמד ההלכה במערכת המשפט הישראלית.

במקרה אחר שפורסם באתרנו, גבר שסירב להעניק גט לאשתו במשך שלושים שנה חויב בפיצוי עתק של כ-4.7 מיליון שקלים, אחד הסכומים הגבוהים ביותר שנפסקו אי פעם בישראל בגין נזקי עיגון. השופטת קבעה כי מדובר בפגיעה קיצונית בזכויות היסוד ובכבוד האישה לאורך עשורים של סבל.

במקרה נוסף שפורסם באתרנו, אישה חרדית לשלושה ילדים שעברה שמונה שנות גיהינום זכתה לקבל את חירותה רק לאחר התערבות נחרצת של האגף למניעת עגינות, מצוד משטרתי מורכב ובריחה נועזת של הבעל ממוסד פסיכיאטרי. הבעל, שאובחן כסובל מסכיזופרניה וצרך סמים קשים, כפה על אשתו חומרות מוקצנות, נעל אותה בבית והרחיק אותה מבני משפחתה.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף נמצא בימים אלה בשיא פעילות ציבורית ורוחנית. כפי שפורסם באתרנו, הוא ערך לאחרונה סיור מיוחד ומרגש במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, נפגש עם הצמרת הפיקודית, נשא דברי תורה וחיזוק מרגשים ונכנס אל האגפים הסגורים לכבוד ראש השנה.

המקרה הנוכחי מהווה דוגמה נוספת לנחישות בית הדין הרבני הגדול להילחם בתופעת העגינות ולהשיב לנשים את חירותן. המסר ברור: אין מקרה בלתי פתיר, ואין סרבנות שתעמוד מול נחישות והתמדה.