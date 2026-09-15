חוצפה: עורך דין דרש 14.5 מיליון – השופטת ריסקה ל-745 אלף

פסק דין חריג שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב חושף מציאות מורכבת של ניהול עיזבונות עשירים: אפוטרופוס שניהל את עיזבונו של מדען ישראלי מפורסם שהותיר אחריו נכסים, פטנטים ומאות מיליוני שקלים, תבע מהיורשים 14.5 מיליון שקל בגין עבודתו – אך בסופו של דבר קיבל פחות מ-1 מיליון שקל.

השופטת גלי רון דחתה את מרבית טענות האפוטרופוס, עורך הדין י.ג., וקבעה כי דרישותיו "מגלומניות" ומנותקות מהמציאות. היורשים, מצידם, הטיחו באפוטרופוס ביקורת קשה וטענו כי הוא החל את דרכו כ"חבר קרוב" של המנוח אך התגלגל לנסיונות התעשרות על חשבון העיזבון.

לאחר פטירת המדען העשיר, התפרס מסע מורכב של איתור נכסים, הליכים משפטיים בארצות הברית ובישראל, והשקעות סבוכות. האפוטרופוס טען כי הוא זה שהצליח להגיע להישגים כלכליים משמעותיים בהיקף של כ-500 מיליון שקל – מול חברות ענק, ענייני מס וסכסוך משפחתי מול רעייתו של המנוח.

על בסיס "הישגים" אלו, דרש האפוטרופוס תשלום של 2% מתוך אותם חצי מיליארד שקל – כלומר 10 מיליון שקל, בתוספת 3.97 מיליון שקל נוספים עבור ניהול השקעות, נדל"ן והוצאות שונות. בסך הכול, התביעה עמדה על 14.5 מיליון שקל.

אלא שבית המשפט לא התרשם. השופטת רון קבעה כי האפוטרופוס הציג "חשבון דמיוני" של חיסכון מדומה בהיקף 500 מיליון שקל, ללא ביסוס ראייתי מספק. "אין אח ורע לפסיקה כזו", נקבע בפסק הדין בחדות.

בין הטענות שנדחו: דרישה לתשלום של 8 מיליון דולר בגין שכר טרחה של עורכי דין בחו"ל, שלטענת האפוטרופוס דרשו תעריף של 1,600 דולר לשעה. בית המשפט קבע כי לא הוצגו ראיות מספקות לכך שהתשלומים אכן בוצעו או שהיו הכרחיים.

כמו כן, נדחתה טענת האפוטרופוס לפיה הוא "הציל" את העיזבון מהפסדים עצומים. השופטת קבעה כי לא הוכח שהיו סיכונים ממשיים או שהאפוטרופוס מנע נזקים משמעותיים.