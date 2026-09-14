עינב צנגאוקר חושפת: ידעתי איפה מתן מוחזק כמעט בזמן אמת

עינב צנגאוקר ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, חושפת בריאיון לחדשות 13 פרטים חדשים וחריגים על התנהלותה בתקופה שבה שהה בנה בשבי בעזה. צנגאוקר, שהייתה מהקולות הבולטים והחריפים ביותר נגד הממשלה במהלך המלחמה, מגלה כעת כי החזיקה במידע מודיעיני על מקום הימצאו של בנה.

הריאיון המלא יפורסם הערב, אולם מקטעים שפורסמו בינתיים על ידי חדשות 13 נשמעת צנגאוקר מספרת כי "לכל אורך הדרך ידעתי איפה מתן מוחזק, כמעט בזמן אמת". עוד שיתפה כי היה שלב שבו "הם מבקשים את עזרתי בצילום סרטון". היא גם חשפה פרט מיום העסקה. לדבריה, ארגון הטרור חמאס סירב להמשיך בעסקה עד שידבר איתה. כזכור, מתן צנגאוקר שוחרר בעסקה האחרונה, 738 ימים לאחר שנחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז. אימו עינב עמדה בראש המאבק הציבורי למען שחרורו, והייתה מהדמויות הבולטות ביותר במחאה נגד הממשלה.

( צילום: דובר צה"ל )

לפני כשבועיים, הגיבה צנגאוקר בהתרגשות לחיסולו של המחבל אסמעיל מחמד אברהים ברים, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהחזיק את בנה במהלך תקופת שביו. "בשמי ובשם מתן, אנחנו מבקשים להודות לצה"ל על כלל לוחמיו בסדיר ובמילואים ולכל כוחות הביטחון שסגרו מעגל והביאו לחיסולו של הטרוריסט הרצחני", כתבה אז.

גם מתן עצמו הגיב לחיסול המחבל שהחזיק אותו בשבי. "אני יצאתי מהשבי, הוא יצא מהסיפור. כל הכבוד לצה"ל", כתב בסטורי בחשבון האינסטגרם שלו. המחבל ברים חוסל בתקיפה במרחב חאן יונס, לאחר שניסה לשקם את יכולות הטרור של הארגון.

הריאיון המלא עם עינב צנגאוקר יפורסם הערב בחדשות 13, ויחשוף ככל הנראה פרטים נוספים על התקופה המורכבת שעברה המשפחה ועל הקשר המיוחד שהתפתח בינה לבין ארגון הטרור במהלך השבי.