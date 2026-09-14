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במעמד רבני הישיבה

בערב יום הדין חנכו בישיבת 'באר יצחק' את בית המדרש החדש; גלריה

בהתרגשות גדולה ובמעמד רב רושם התקיים בערב יום הדין מעמד חנוכת בית המדרש החדש של ישיבת 'באר יצחק' טלזסטון | בית המדרש הוכפל בגודלו ושופץ ברוב פאר והדר לכבוד התורה ולומדיה ותפילות ראש השנה כבר התקיימו בבית מדרש החדש לאחר ההכנות הנדרשות | צפו בתיעוד (חרדים)

חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק'
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)
חנוכת הבית בישיבת 'באר יצחק' (צילום: יעקב כהן)

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חנוכת הביתישיבת באר יצחק

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