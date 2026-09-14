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עם הסתה נגד החרדים

יאיר לפיד טוען: זה מה שביקש ממני נתניהו בפגישה הביטחונית היום, ב'ליכוד' השיבו; "טענות שקריות"

ראש הממשלה ביקש מיו"ר האופוזיציה לתמוך בפתיחת התקציב להגדלת תקציב הביטחון • לפיד הסכים תוך שמציב תנאי ומשתלח בחרדים: "תבטלו את הכספים הקואליציוניים ותפסיקו לממן את ההשתמטות החרדית" (פוליטי מדיני)

19תגובות
נתניהו (צילום: David Cohen/Flash90)

ראש הממשלה קיים היום (שני) תדרוך בטחוני ליו"ר האופוזיציה , במהלכו ביקש נתניהו את תמיכתו של לפיד בפתיחת חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הבטחון. כך לפי הנמסר מטעם לפיד. בפגישה השתתפו גם ראש אגף התכנון בצה"ל וראש המל"ל.

על פי ההודעה שפרסמה לשכת לפיד לאחר הפגישה, ראש הממשלה לשעבר לפיד השיב לנתניהו במעמד הפגישה, על העצת האחרון: "אני בעד ההצעה ותומך בהעברת הכספים, כי צריך לחזק את צה"ל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים שאליה אתה מוביל".

לפיד הציב תנאי ברור לתמיכתו, תוך שמסית בציבור החרדי: "במקום זה תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים היום למימון ההשתמטות החרדית - ונתמוך בהצעה גם בכנסת".

בליכוד הגיבו להודעת לפיד: "לפיד מטעה את הציבור על תקציב הביטחון. הטענות של לפיד מופרכות ושקריות. הכנסות המדינה היו גבוהות מהצפוי בעקבות המדיניות הכלכלית של הממשלה, ובעקבות כך גם הגירעון נמוך מהצפוי. בנסיבות אלו, ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ללא כל העלאת מיסים.

"הטיעון על כספים קואליציוניים ותקציבים למגזר החרדי גם הוא מופרך. מעולם לא היו סכומים כאלו לכספים קואליציוניים ולמגזר החרדי, ואפילו לא קרובים אליהם. לפיד מפקיר את ביטחון מדינת ישראל בגלל שיקולים פוליטיים זולים".

נשאר לבד. חבר הכנסת יאיר לפיד (צילום: גילי יערי\פלאש90)

משבר תקציב הביטחון העמיק משמעותית בתקופה האחרונה, כאשר בכירי צבא ובראשם הרמטכ"ל הזהירו כי הקופה ריקה וכי ההבטחות להגדלת התקציב ל-183 מיליארד שקלים לא מומשו בשטח. האזהרות הללו לוו בתיאור של פערים תקציביים עצומים שנפתחו בעקבות התמרון ברצועת עזה, הלחימה מול איראן והזירות השונות, מה שהוביל להקפאת עסקאות רכש אסטרטגיות ופגיעה אקוטית בצטיידות של כוחות היבשה וחיל האוויר.

בצמרת צה"ל ובמערכת הביטחון דחו לאחרונה את טענות משרד האוצר על היעדר בקרה, והציגו שורה של פרויקטים מרכזיים שקרסו או עוכבו בשל היעדר אופק פיננסי. בין הבולטים שבהם ניתן למצוא את ביטול עסקת מסוקי הקרב המתקדמים מול ארצות הברית, לצד מחסור הולך וגדל באמצעי לחימה חיוניים, רכבי שטח וחלקי חילוף לטנקים, המשקפים את האתגרים הכבדים העומדים בפני מערכת הביטחון בהתמודדות עם האיומים הרב-זירתיים.

מפלגת יש עתיד עוברת תקופה סוערת לקראת הבחירות הקרובות. בחודשים האחרונים עזבו את המפלגה מספר חברי כנסת בכירים, ביניהם בועז טופורובסקי, רון כץ, יואב סגלוביץ' ואלעזר שטרן. גם ח"כ מאיר כהן, מוותיקי המפלגה, הודיע כי לא יתמודד ברשימת "ביחד" לכנסת הבאה.
בנימין נתניהויאיר לפידחוק התקציב

19 תגובות

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10
אדון נתניהו מה שתקחו מחרדים תצטרכו להוסיף כפול ומכופל לביטחון חייב מעשר והמעשר הולך ללומדי תורה תומכיה חבל שעדיין לא השכלתם להבין דבר בסיסי ביהדות
חיים
9
לסגור את הישיבות לעצור את תקציבי הספורט להפסיק עם מימון תנועות הנוער של השמאל לאחר מכן שידבר איתנו על לומדי התורה
לפיד צודק
8
הוא לא קלט את התרגיל שנתניהו עשה לו.
יואלי
על איזה תרגיל מדובר? מה הכוונה?
עיקר מול טפל

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