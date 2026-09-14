ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום (שני) תדרוך בטחוני ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, במהלכו ביקש נתניהו את תמיכתו של לפיד בפתיחת חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הבטחון. כך לפי הנמסר מטעם לפיד. בפגישה השתתפו גם ראש אגף התכנון בצה"ל וראש המל"ל.

על פי ההודעה שפרסמה לשכת לפיד לאחר הפגישה, ראש הממשלה לשעבר לפיד השיב לנתניהו במעמד הפגישה, על העצת האחרון: "אני בעד ההצעה ותומך בהעברת הכספים, כי צריך לחזק את צה"ל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים שאליה אתה מוביל".

לפיד הציב תנאי ברור לתמיכתו, תוך שמסית בציבור החרדי: "במקום זה תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים היום למימון ההשתמטות החרדית - ונתמוך בהצעה גם בכנסת".

בליכוד הגיבו להודעת לפיד: "לפיד מטעה את הציבור על תקציב הביטחון. הטענות של לפיד מופרכות ושקריות. הכנסות המדינה היו גבוהות מהצפוי בעקבות המדיניות הכלכלית של הממשלה, ובעקבות כך גם הגירעון נמוך מהצפוי. בנסיבות אלו, ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ללא כל העלאת מיסים.

"הטיעון על כספים קואליציוניים ותקציבים למגזר החרדי גם הוא מופרך. מעולם לא היו סכומים כאלו לכספים קואליציוניים ולמגזר החרדי, ואפילו לא קרובים אליהם. לפיד מפקיר את ביטחון מדינת ישראל בגלל שיקולים פוליטיים זולים".