ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום (שני) תדרוך בטחוני ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, במהלכו ביקש נתניהו את תמיכתו של לפיד בפתיחת חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הבטחון. כך לפי הנמסר מטעם לפיד. בפגישה השתתפו גם ראש אגף התכנון בצה"ל וראש המל"ל.
על פי ההודעה שפרסמה לשכת לפיד לאחר הפגישה, ראש הממשלה לשעבר לפיד השיב לנתניהו במעמד הפגישה, על העצת האחרון: "אני בעד ההצעה ותומך בהעברת הכספים, כי צריך לחזק את צה"ל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים שאליה אתה מוביל".
לפיד הציב תנאי ברור לתמיכתו, תוך שמסית בציבור החרדי: "במקום זה תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים היום למימון ההשתמטות החרדית - ונתמוך בהצעה גם בכנסת".
בליכוד הגיבו להודעת לפיד: "לפיד מטעה את הציבור על תקציב הביטחון. הטענות של לפיד מופרכות ושקריות. הכנסות המדינה היו גבוהות מהצפוי בעקבות המדיניות הכלכלית של הממשלה, ובעקבות כך גם הגירעון נמוך מהצפוי. בנסיבות אלו, ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ללא כל העלאת מיסים.
"הטיעון על כספים קואליציוניים ותקציבים למגזר החרדי גם הוא מופרך. מעולם לא היו סכומים כאלו לכספים קואליציוניים ולמגזר החרדי, ואפילו לא קרובים אליהם. לפיד מפקיר את ביטחון מדינת ישראל בגלל שיקולים פוליטיים זולים".
משבר תקציב הביטחון העמיק משמעותית בתקופה האחרונה, כאשר בכירי צבא ובראשם הרמטכ"ל הזהירו כי הקופה ריקה וכי ההבטחות להגדלת התקציב ל-183 מיליארד שקלים לא מומשו בשטח. האזהרות הללו לוו בתיאור של פערים תקציביים עצומים שנפתחו בעקבות התמרון ברצועת עזה, הלחימה מול איראן והזירות השונות, מה שהוביל להקפאת עסקאות רכש אסטרטגיות ופגיעה אקוטית בצטיידות של כוחות היבשה וחיל האוויר.
בצמרת צה"ל ובמערכת הביטחון דחו לאחרונה את טענות משרד האוצר על היעדר בקרה, והציגו שורה של פרויקטים מרכזיים שקרסו או עוכבו בשל היעדר אופק פיננסי. בין הבולטים שבהם ניתן למצוא את ביטול עסקת מסוקי הקרב המתקדמים מול ארצות הברית, לצד מחסור הולך וגדל באמצעי לחימה חיוניים, רכבי שטח וחלקי חילוף לטנקים, המשקפים את האתגרים הכבדים העומדים בפני מערכת הביטחון בהתמודדות עם האיומים הרב-זירתיים.
מפלגת יש עתיד עוברת תקופה סוערת לקראת הבחירות הקרובות. בחודשים האחרונים עזבו את המפלגה מספר חברי כנסת בכירים, ביניהם בועז טופורובסקי, רון כץ, יואב סגלוביץ' ואלעזר שטרן. גם ח"כ מאיר כהן, מוותיקי המפלגה, הודיע כי לא יתמודד ברשימת "ביחד" לכנסת הבאה.
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