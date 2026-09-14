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המאבק של ש"ס כשל

ניצחון ליועמ"שית, הפסד לציבור: הילולת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בוטלה באופן רשמי

הכנס הממשלתי לזכרו של מרן רבינו הגאון רבי עובדיה יוסף זצ״ל, שהיה אמור להתקיים במשך שלושה ימים רצופים בבנייני האומה בירושלים, בוטל רשמית • במשרד לשירותי דת: ההחלטה התקבלה בעקבות הנחיית היועמ״שית וההליך המתמשך בבג״ץ | המאבק המשפטי של ש"ס למרבה הצער - לא צלח (חדשות חרדים)

25תגובות
(צילום: ארכיון כיכר השבת)

הכנס הממשלתי לזכרו של מרן רבינו הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל בוטל היום (שני) באופן רשמי. האירוע, שהיה אמור להתקיים בין 6 ל-8 באוקטובר בבנייני האומה בירושלים, לא יצא לפועל במועד שתוכנן.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, שיגר מכתב רשמי לשר המשפטים והדתות יריב לוין, ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ולראש עיריית ירושלים משה ליאון, בו הודיע על ביטול האירוע.

במכתב ציין אבידן כי לנוכח לוח הזמנים, הנחיית היועצת המשפטית לממשלה והימשכות ההליך המשפטי בבג"ץ, לא ניתן לקיים את האירוע במועד שנקבע.

המכתב המודיע על ביטול הכנס

ההחלטה מגיעה לאחר שבייעוץ המשפטי לממשלה עמדו על כך שהכנס הממשלתי לא יוכל להתקיים לפני הבחירות, בשל סמיכותו למועד הבחירות והחשש לשימוש במשאבי ציבור לצורך תעמולה. הכנס תוכנן לכלול תכנים חזותיים ומיצגים ולזכות לסיקור תקשורתי נרחב.

בייעוץ המשפטי ציינו גם כי יום השנה לפטירת מרן חל ב-14 באוקטובר, ולכן ניתן לקיים את האירוע לאחר הבחירות שמתקיימות ב-27 באוקטובר.

המאבק המשפטי של לא צלח

ש"ס עתרה בשבוע שעבר בעקבות ההחלטה לבג"ץ וטענה כי מניעת קיום הכנס מהווה אכיפה בררנית, בין היתר על רקע אירועי הזיכרון הממלכתיים לזכר יצחק רבין ז"ל, שאמורים להתקיים בסמוך לבחירות.

למרות הביטול, במשרד לשירותי דת לא שללו אפשרות לקיים אירוע לזכר הרב עובדיה במועד אחר. במכתבו ציין אבידן כי ככל שתתקבל החלטה על קיום אירוע חלופי, המשרד יקיים שיח בנושא עם עיריית ירושלים.

כזכור רבנים ואישי ציבור בכירים תקפו את היועמ"שית, בין היתר אמר ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז; "מסכנה, הראש שלה 'רק רע כל היום'", אמר הגר"צ מאזוז בשיחתו השבועית. "כל יום איזבל הרשעית הזאת חושבת על גזירה חדשה – 'מה לעשות כדי להרע לבני התורה?'"

ראש הישיבה המשיך: "ראיתי ביום ששי כותרת בעיתון – 'היועצת המשפטית לממשלה אוסרת לקיים את ההילולא של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל'. כן, למה? 'מפני שזה יכול להשפיע על אנשים להצביע ש"ס. לא! אנחנו רוצים בחירות טהורות'. איזה 'טהורה' היא..."
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25 תגובות

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18
מצוין שהתבטלה כך בכל עיר יעשו עצרת ענקית לכבוד מרן והתועלת תהיה הרבה יותר
יוסף
אם באמת מפריע רק התעמולת בחירות, אז מספיק לאסור על מפלגת ש"ס להזכיר את שם המפלגה בעצרת הזו.
יוסי
הם לא יכולים להתאפק מלהפוך ההילולא לאירוע פוליטי של שס בעיקר אחרי שכל הסקרים מדברים על התרסקות של ש"ס בבחירות הקרובות יש הרבה בוחרים ספרדים שהולכים להצביע הפעם בבן גביר !!
חיים
17
אמנם אני חסיד, אבל הלב נקרע יחד עם האחים הספרדים. גדולי הדור הם מעל לכל המערכות המשפטיות שלהם. הניסיון לפגוע בכבודו של פוסק הדור, הגאון רבי עובדיה, זו פגיעה בכל הציבור החרדי בארץ.
שמואל זאב
16
דווקא מי שמכיר את מרן יודע שהוא לא היה רוצה שהשם שלו ישמש לעוד סיבוב של מריבות. הכי מכבד אותו זה להרבות תורה ואחדות, לא עוד מחנות ועוד חשבונות.
בצלאל

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