מה קורה כשמניחים למאבק הגדול בין האימה הליטאית לשמחה הברסלבית להתפרץ במלוא עוצמתו מול המיקרופונים? התוכנית "דבר ראשון" בהגשת משה מנס ושוקי סלומון הפכה לזירת קרב מרתקת של גילוי לב, זעם מוצדק ווידויים אישיים מטלטלים שלא הותירו אף מאזין אדיש.

הדרמה בכיכר והבריחה מבית הכנסת הליטאי

כבר בפתיחת התוכנית ניחתה המכה הראשונה: שוקי סלומון הטיל פצצה כשהודה כי החליט השנה "להיעלם" ברשתות במהלך ראש השנה ולא לדאוג לגוי שידאג לתיעודים היישר לסטורי; "מטורף, דרמה בתחום אושיות הרשת" הגיב מנס!".

סלומון מצדו חזר אל ימי בחרותו כחסיד של חרדת הדין הליטאית, ימים שבהם ישב 18 שעות ביממה כ"חתיכת זליקער" מתוך אימה ודבקות. אולם הווידוי הדרמטי באמת הגיע כשמנס תיאר את הנקודה שבה נשבר: לאחר חתונתו, כשהלך להתפלל בישיבה בחרדה עמוקה, הרגיש מנותק לחלוטין. הוא נטש את התפילה, שוטט ברחובות הרנוף עד שנסחף לבית כנסת ספרדי ברחוב הקבלן. שם, בין תפילות קצרות, מאור פנים וחלוקת קופסאות תמרים, הוא מצא שייכות וחיבור.

"צביעות מגעילה": הפיצוץ שאחרי החג

הטונים באולפן הגיעו לשיא של רתיחה מיד לאחר ראש השנה. סלומון, נסער כפי שרבים לא ראו אותו מעולם, תיאר מחזה שקומם אותו בבני ברק: אנשים שרק יום קודם לכן עמדו בטליתות, בכו וגזרו על עצמם תענית דיבור, יצאו לרחוב וצרחו איש על רעהו בשל מצוקת חנייה, לצד רפש וקללות ברשתות החברתיות.

"אם בן אדם לא השתנה וממשיך לקלל ולצרוח – כל הראש השנה שלו לא שווה שקל!", זעם סלומון. "יושב אדם בבית כנסת, קונה עלייה באלפי שקלים, והבוקר מקלל אנשים ברשת? זו צביעות!". מנס מצידו ניסה לסנגר על חולשותיו של האדם הקטן שמבטיח שהוא ישתפר וישתנה אך מתקשה בכך.

"איומי צדקה": הנוכלים שגורפים מיליונים

אחד החלקים הנוקבים בתוכנית הוקדש לתופעה המכונה בפי המגישים "איומי צדקה". סלומון שיתף בחריפות כיצד בערב החג קיבל שיחות טלפון אגרסיביות ואיומים ממשקופים ופשקווילים: "אנשים הפכו את היהדות למסחרה ולסחיטה! אומרים לי 'שנה שעברה נתת ואבא שלך נפטר? זה כי לא נתת מספיק'. מגיעים לילדים ומלסטמים אותם. זו עזות פנים!".

מנס הסכים בפה מלא והגדיר חלק ממוסדי הסגולות כ"ליצנות דעבודה זרה והונאה". הוא שיתף בסיפור כואב על אב לילד חולה סרטן שאסף בדמעות 1,000 דולר רק כדי להיכנס לקבל ברכה ופדיון נפש אצל רב מפורסם: "אמרתי לו – אם אתה צריך לשלם אלף דולר בשביל ברכה, תברח משם מהר!".

מאמבולנס לבית החולים: המסר ששינה את התוכנית

אם לא די בסערות התודעתיות, הפרק נחתם בסיפור דרמטי מהשטח. מנס, הפועל גם כנהג אמבולנס, שיתף באירוע מצמרר שבו פינה ילד שאצבעו נקטעה בדלת פלדלת, כשהוא אוחז בשקית עם האצבע בדרכו לבית החולים "שיבא".

הגעתו לבית החולים הובילה אותו לביקור דרמטי לא פחות אצל חבר קרוב, אדם בן 43 בלבד, בריא וספורטיבי, שעבר אירוע לבבי פתאומי. בעקבות המקרה, יצאו השניים בקריאה נחרצת למאזינים לקחת אחריות על בריאותם: לנצח את הגנטיקה: מנס הדגיש כי אורח חיים בריא, שינה טובה, הפחתת לחצים וספורט יכולים למנוע מחלות גם אם יש להן רקע משפחתי.

קבלה לשנה החדשה: השניים קראו לציבור לקבל על עצמו לפחות פעם אחת בשבוע של פעילות גופנית – "לראות ישועות נפשיות וגופניות".

והערה קטנה לסיום: מנס לא שכח להזכיר בחיוך קל ש"יוגה היא לא באמת ספורט", לפני שהעבירו את רשות הדיבור לפנינת הדף היומי.