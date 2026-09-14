תיעוד מקומם: עבודות בשכונה החרדית בעיצומו של ראש השנה

- צילום: באדיבות יואלי ברים חדשות 13 10 10 0:00 / 0:18 ( צילום: באדיבות יואלי ברים חדשות 13 )

עבודות התשתית להקמת השכונה החרדית ״קריית גת מערב״ התבצעו במהלך היום השני של ראש השנה, כאשר כלי עבודה כבדים תועדו פועלים במתחם.

לפי הפרסום של יואלי ברים בחדשות 13, מדובר בעבודות להכשרת הקרקע לקראת הקמת השכונה, שאינן עבודות בטיחות בכבישים או עבודות הקשורות לפיקוח נפש. ערב יום הדין: מזכה הרבים טס במסוק משיעור לשיעור | תיעוד איציק אוחנה | 12:59 ממינהלת ״מערבא״, הממונה על קידום השכונה החרדית, נמסר כי לאחר בדיקה התברר שקבלן משנה לעבודות עפר, שאינו יהודי, ביצע את העבודות במתחם על דעת עצמו. במינהלת מסרו כי הנושא יטופל בחומרה וכי הנהלים חודדו כדי למנוע מקרים דומים בעתיד. האירוע האחרון מצטרף לתיעוד נוסף שפורסם בחדשות 13 בחודש אפריל, שבו נראו עבודות תשתית בשבת במתחם אחר בדרום, המיועד להקמת העיר החרדית ״פלוגות״. בתיעוד נראו כלי עבודה כבדים, בהם דחפורים, טרקטורים ומשאיות.

התיעוד הקודם 10 10 0:00 / 0:16 התיעוד הקודם

בעקבות אותו תיעוד אמר אז ח״כ יצחק גולדקנופף כי הוא רואה בחומרה את ביצוע העבודות בשבת ודרש לקבל הבהרות מהגורמים האחראים.

השכונה הנבנית כיום במערב קריית גת צפויה להיות בשלב הראשון תחת השיפוט המוניציפלי של קריית גת. במקביל, בימים אלו מקודמת העיר החרדית החדשה ״פלוגות״, שנמצאת כיום בשלבי תכנון.

על פי התכנון, לאחר הקמת פלוגות והסדרת מעמדה כעיר חרדית עצמאית, השכונה במערב קריית גת צפויה לעבור לתחום העיר החדשה.