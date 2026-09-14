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בלי להתחשב

תיעוד מקומם: עבודות בשכונה החרדית בעיצומו של ראש השנה

כלי עבודה כבדים תועדו במהלך היום השני של ראש השנה בעבודות התשתית להקמת שכונה חרדית במערב קריית גת • במינהלת מערבא טוענים: קבלן משנה שאינו יהודי ביצע את העבודות על דעת עצמו (בארץ)

3תגובות
(צילום: באדיבות יואלי ברים חדשות 13)

עבודות התשתית להקמת השכונה החרדית ״קריית גת מערב״ התבצעו במהלך היום השני של ראש השנה, כאשר כלי עבודה כבדים תועדו פועלים במתחם.

לפי הפרסום של יואלי ברים בחדשות 13, מדובר בעבודות להכשרת הקרקע לקראת הקמת השכונה, שאינן עבודות בטיחות בכבישים או עבודות הקשורות לפיקוח נפש.

ממינהלת ״מערבא״, הממונה על קידום השכונה החרדית, נמסר כי לאחר בדיקה התברר שקבלן משנה לעבודות עפר, שאינו יהודי, ביצע את העבודות במתחם על דעת עצמו.

במינהלת מסרו כי הנושא יטופל בחומרה וכי הנהלים חודדו כדי למנוע מקרים דומים בעתיד.

האירוע האחרון מצטרף לתיעוד נוסף שפורסם בחדשות 13 בחודש אפריל, שבו נראו עבודות תשתית בשבת במתחם אחר בדרום, המיועד להקמת העיר החרדית ״פלוגות״. בתיעוד נראו כלי עבודה כבדים, בהם דחפורים, טרקטורים ומשאיות.

התיעוד הקודם
התיעוד הקודם

בעקבות אותו תיעוד אמר אז ח״כ כי הוא רואה בחומרה את ביצוע העבודות בשבת ודרש לקבל הבהרות מהגורמים האחראים.

השכונה הנבנית כיום במערב קריית גת צפויה להיות בשלב הראשון תחת השיפוט המוניציפלי של קריית גת. במקביל, בימים אלו מקודמת העיר החרדית החדשה ״פלוגות״, שנמצאת כיום בשלבי תכנון.

על פי התכנון, לאחר הקמת פלוגות והסדרת מעמדה כעיר חרדית עצמאית, השכונה במערב קריית גת צפויה לעבור לתחום העיר החדשה.
חילול שבתראש השנהיצחק גולדקנופףקריית גתמערבאפלוגות

3 תגובות

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2
רק להבין, מישהו הזדעזע מחילול היום טוב עד כדי כך שהיה חייב לשלוף מצלמה ולתעד את הזוועה בעצמו?...
רק לא ג ושס
זהו כתב לא חרדי מחדשות 13
צהוב שחור
1
בביתר בונים יחידות דיור בצום.אמנם לא חילול חג .אבל מפריע.שלא לדבר על כמויות של יחידות דיור שבונים בבניינים מאוכלסים.גם על חשבון מנוחת יולדות וכדו' ....
לאה

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