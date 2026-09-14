חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב השעה שש באולפן אריאל שרפר עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM"

חטיפת הילד לבני ברק

בית משפט השלום בפתח תקווה האריך את מעצרו של יגאל בוסקילה, החשוד בחטיפת הילד יהלי סופר, בשלושה ימים נוספים ודחה את בקשת פרקליטיו להחזיקו במעצר-בית. במהלך הדיון נחשפו פרטים חדשים על השעות שבהן הוחזק הילד במקלט. המשטרה הודיעה כי החשוד אינו מכחיש את המיוחס לו והדיון בפרשה החמורה יימשך בימים הקרובים.

הליכוד נגד לפיד

הליכוד פרסמה הודעת תגובה הדוחה את טענות יאיר לפיד על בקשת הממשלה לפתוח את תקציב הביטחון בטענה כי הן "מופרכות ושקריות". בהודעת הליכוד נאמר כי הכנסות המדינה גבוהות מהצפוי והגירעון נמוך, ולכן ניתן להגדיל את תקציב הביטחון גם ללא העלאת מיסים בניגוד לטענת לפיד, שסירב לתמוך ביזמה הממשלתית להגדלת תקציב הביטחון עד שממשלת נתניהו לא תחדל להעביר כספים קואליציוניים ולתמוך בהשתמטות חרדית- כדבריו.

ההרעלה החמורה בסופר

כתב אישום מזעזע הוגש נגד תושב באר שבע, שחשוד בריסוק עשרות כדורי מרשם והחדרתם לצנצנות מחית מזון לתינוקות בסניפי רשת סופרמרקטים בירושלים, וכתוצאה מכך כמה פעוטות אושפזו לאחר שסבלו מהרעלה חמורה. הפרקליטות דורשת את מעצרו המלא של החשוד עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

עבודות בשכונה חרדית בראש השנה

במהלך היום השני של ראש השנה בוצעו עבודות תשתית ציבוריות להקמת שכונה חרדית במערב קריית גת בניגוד לחוק ותוך כדי הפרת המצב-הקיים המקובל באזור. מנהלת מערבא טענה בתגובה כי קבלן משנה שאינו יהודי ביצע את העבודות על דעת עצמו וללא אישור ממעסיקיו.

חיסוני שפעת לקראת החורף

משרד הבריאות קורא לציבור להתחסן נגד שפעת לקראת עונת החורף הקרובה. החיסונים זמינים בקופות החולים ברחבי הארץ, והמשרד מדגיש את חשיבותם במיוחד לאוכלוסיות בסיכון. בתי החולים נדרשים להיערך לעומסים באמצעות תגבור כוח אדם ושימוש באמצעי מיגון. מבצע להפצת חיסוני שפעת יחל השבוע בכארבע מאות נקודות ברחבי הארץ, כולל מוסדות גריאטריים ודיור מוגן.

תחזית מזג האוויר לצום גדליה

מוסיף להיות חם מעט מהרגיל לעונה, אך בימים הקרובים תיתכן הקלה הדרגתית בעומס החום.

סיום הצום בירושלים ובבני ברק בשבע וחמש דקות.

"עד כאן מבזקי חדשות כיכרFM להיום. המבזק הבא ישודר מחר ב-10:00 בבוקר, להשתמע".