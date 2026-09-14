ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (שני) כי צה"ל השיג "ניצחון ענק נוסף על חיזבאללה" עם השמדת מבצר הטרור הגדול של הארגון ברכס הבופור וברכס עלי טאהר. ההודעה מגיעה לאחר שכוחות צה"ל השלימו מבצע רחב היקף שנמשך כשלושה חודשים באזור.
"השגנו עוד ניצחון ענק על חיזבאללה", מסר נתניהו. "השמדנו את מבצר הטרור הגדול שלו ברכס הבופור וברכס עלי טאהר". ראש הממשלה הבהיר כי המדיניות הישראלית ברורה: "נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון. נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל".
נתניהו הפנה אזהרה חריפה לאויבי ישראל: "אם לא למדתם את הלקח עד עכשיו, ותחליטו לתקוף אותנו שוב - תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, ובעזרת השם אנחנו נשלים אותה".
כוחות אוגדה 36, עוצבת הקומנדו ויחידת יהל"ם השלימו מבצע מורכב ברכס עלי טאהר, במסגרתו פוצצו למעלה מאלף ומאה טון חומרי נפץ. במהלך הפעילות השמידו הכוחות את מפקדת יחידת באדר וחיסלו מחבלים רבים שהתבצרו במנהרות טרור עמוקות.
הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר באוגדה 36 לאחר השלמת המבצע. "הלילה השמדנו את תשתיות הטרור התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר, בהמשך לנטרול רשת המנהרות ברכס הבופור", מסר זמיר. "מדובר בחלק ממערך עצום שנחפר במשך שנים בהשקעה אדירה - תשתית הפיקוד, השליטה והלחימה המרכזית של חיזבאללה, שנבנתה בסיוע איראני".
על פי הרמטכ"ל, בין היתר איתרו כוחות צה"ל בתוך האתרים אמל"ח מתקדם מייצור איראני, שייעודו פגיעה בכוחות צה"ל ויישובי הצפון. זמיר הבהיר כי לאחר מתקפת החמאס בשבעה באוקטובר, חיזבאללה הוא זה שיזם ופתח במלחמה נגד ישראל בחזית הצפונית.
המבצע ברכס עלי טאהר היה מהמורכבים שביצע צה"ל בשנים האחרונות. הכוחות חצו את נהר הליטאני בציר עוקף ונסתר, בזמן שבחיזבאללה היו משוכנעים שצה"ל מתכוון לחצות במקום אחר. לוחמי סיירת גולני טיהרו את המרחב עד שתקפו את תשתית "חוצב להבות" מהעורף - וחיזבאללה הוכה בתדהמה.
שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי צה"ל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של החיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו. "מי שיתקרב לרכס עלי טאהר יושמד", הבהיר כ"ץ.
על פי שר הביטחון, רכס עלי טאהר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, שכולל 700 קמ"ר מחוף הים במערב ועבור דרך מבצר הבופור ואזור החרמון במזרח. "כפי שרה"מ נתניהו ואני הבהרנו פעמים רבות: אנחנו לא זזים מאזור הביטחון - וצה"ל לא ייסוג ולא ייערך מחדש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון", הודיע כ"ץ.
הרמטכ"ל הפנה אזהרה חריפה לכפרים בדרום לבנון: "כל כפר שבו מוקמת תשתית טרור ושוהים בו מחבלים - מסכן את עצמו. ראו מה קרה בקנטרה ובמג'דל זון: כפרים שלמים נפגעו משום שמתחת לבתי האזרחים נבנתה תשתית טרור".
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