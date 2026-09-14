יוצאים למתקפה: ראש הממשלה החליט לסמן את האויב החדש לגוש

לאחר שבמשך השבוע האחרון קמפיין הליכוד עסק בעיקר בשאלה כיצד להתמודד עם עופר וינטר, ההכרעה נפלה היום (שני) בישיבה נוספת שהתקיימה בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הספק הגדול היה בשאלה האם לצאת כנגדו בכל הכוח ולהסתכן בירידתו מתחת לאחוז החסימה, ובפגיעה בגוש הימין.

לפי הדיווח ב'ערוץ 14', בישיבה שנערכה היום נקבע כי יו"ר מפלגת "עמך ישראל" מהווה איום על גוש הימין, בין היתר לטענתם בשל האפשרות שיחבור בעתיד לאביגדור ליברמן ולנפתלי בנט. בעקבות זאת, נתניהו צפוי להנחות את חברי הרשימה לפעול נגד וינטר באופן נחרץ.

כזכור, בישיבה הקודמת בנושא התפתח ויכוח חריף בקרב בכירי הליכוד. השר שלמה קרעי טען כי "וינטר הוא התקווה של קפלן", והזהיר כי אם וינטר יצליח לעבור את אחוז החסימה, הוא עשוי לחבור לשמאל, בעוד שאם לא יעבור – הוא עלול לגרום לאיבוד קולות בגוש.

גם השר זאב אלקין התייחס לנושא וטען כי אם הדיווחים על פעילותו של שרון שלום במטה וינטר נכונים, מדובר ב"ליברמן מלא-מלא". במקביל, ארז תדמור ויעקב ברדוגו קראו לקבל החלטה כבר כעת ולא להמתין לרגע האחרון, כפי שלטענתם קרה בעבר עם נפתלי בנט.