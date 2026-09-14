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"איום על הימין"

יוצאים למתקפה: ראש הממשלה החליט לסמן את האויב החדש לגוש

בליכוד נפלה ההחלטה בישיבה שהתקיימה אצל ראש הממשלה נתניהו: "וינטר מסוכן לימין" (בארץ)

11תגובות
מימין וינטר, משמאל נתניהו (צילום: דוד כהן, אבשלום ששוני\פלאש90)

לאחר שבמשך השבוע האחרון קמפיין הליכוד עסק בעיקר בשאלה כיצד להתמודד עם עופר וינטר, ההכרעה נפלה היום (שני) בישיבה נוספת שהתקיימה בלשכת ראש הממשלה .

הספק הגדול היה בשאלה האם לצאת כנגדו בכל הכוח ולהסתכן בירידתו מתחת לאחוז החסימה, ובפגיעה בגוש הימין.

לפי הדיווח ב'ערוץ 14', בישיבה שנערכה היום נקבע כי יו"ר מפלגת "עמך ישראל" מהווה איום על גוש הימין, בין היתר לטענתם בשל האפשרות שיחבור בעתיד לאביגדור ליברמן ולנפתלי . בעקבות זאת, נתניהו צפוי להנחות את חברי הרשימה לפעול נגד וינטר באופן נחרץ.

כזכור, בישיבה הקודמת בנושא התפתח ויכוח חריף בקרב בכירי הליכוד. השר שלמה קרעי טען כי "וינטר הוא התקווה של קפלן", והזהיר כי אם וינטר יצליח לעבור את אחוז החסימה, הוא עשוי לחבור לשמאל, בעוד שאם לא יעבור – הוא עלול לגרום לאיבוד קולות בגוש.

גם השר זאב אלקין התייחס לנושא וטען כי אם הדיווחים על פעילותו של שרון שלום במטה וינטר נכונים, מדובר ב" מלא-מלא". במקביל, ארז תדמור ויעקב ברדוגו קראו לקבל החלטה כבר כעת ולא להמתין לרגע האחרון, כפי שלטענתם קרה בעבר עם נפתלי בנט.
בנימין נתניהונפתלי בנטאביגדור ליברמןהליכודעופר וינטר

11 תגובות

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9
חברים, תהיו ריאליים. עם כל הכבוד לכל מפלגות הלווין האלה, ההיסטוריה מוכיחה שהן רק שורפות קולות בקלפי. הימין תמיד מפסיד בגלל הפיצולים האלה.
משה
8
אצלנו בבית תמיד הלכנו בדרך המלך ולא חיפשנו קיצורי דרך או המצאות חדשות. הברכה נמצאת איפה שיש שלום ואחדות, ולא במלחמות מיותרות בתוך הבית.
אלמליח
7
לשבת בבית ביום הבחירות זה פשוט לתת מתנה לשמאל ולקפלן בשביל שינהלו לנו את המדינה. מי שלא מצביע כאילו הצביע ישירות נגד עולם התורה והמסורת של אבותיו.
יוסף שלום

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