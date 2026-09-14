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איזנקוט מוביל על נתניהו

סקר חדש ומפתיע: שוויון מוחלט בין הגושים - הנדל וזליכה הופכים לשחקני מפתח

סקר חדש שפורסם הערב: איזנקוט מוביל עם 24 מנדטים, הליכוד 20 • שוויון מדויק של 52-52 בין הגושים | הנדל עם 4 מנדטים הופך לשחקן המכריע, מפלגת הציבור החרדי עמוק מתחת אחוז החסימה (בארץ)

16תגובות
מימין גדי איזנקוט, משמאל בנימין נתניהו (צילום: חיים גולדברג, אבשלום ששוני\פלאש90)

סקר מנדטים חדש שנערך על ידי הסוקר דודי חסיד ופורסם הערב (שני) מציג תמונה פוליטית מרתקת: מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט מובילה עם 24 מנדטים, בעוד הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו זוכה ב-20 מנדטים. אולם הממצא המרכזי של הסקר הוא השוויון המדויק בין שני הגושים הפוליטיים.

על פי נתוני הסקר, גוש נתניהו עומד על 52 מנדטים בדיוק, וגם הגוש המזוהה עם איזנקוט מגיע ל-52 מנדטים. בתרחיש כזה, ארבעת המנדטים של מפלגת "המילואימניקים והכלכלית" בראשות יועז הנדל נותרים מחוץ לשני הגושים ועשויים להפוך אותו לשחקן משמעותי במיוחד במגעים להרכבת קואליציה.

מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט מקבלת 12 מנדטים, בעוד מפלגת "הדמוקרטים" זוכה ב-8 מנדטים. מפלגת "עוצמה יהודית" מקבלת אף היא 8 מנדטים, וכך גם "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן.

במפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס זוכות כל אחת ב-7 מנדטים, מפלגת הציבור החרדי נמצאת עמוק מתחת אחוז החסימה.

הרשימה המשותפת מקבלת 7 מנדטים, ומפלגת "הציונות הדתית" זוכה ב-6 מנדטים. רע"ם בראשות מנסור עבאס מקבלת 5 מנדטים, ומפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר זוכה ב-4 מנדטים.

עופר וינטר (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

הסקר החדש מציג תמונה שונה במקצת מסקרים קודמים שפורסמו בשבועות האחרונים. סקר כאן חדשות שפורסם לפני שבוע העניק יתרון של מנדט אחד לגוש נתניהו על פני גוש איזנקוט, כאשר הליכוד קיבל אז 20 מנדטים ומפלגת ישר 23. באותו סקר, הרשימה המשותפת של הנדל וירון זליכה קיבלה 4 מנדטים.

סקר חדשות 12 שפורסם לפני מספר ימים העניק 25 מנדטים למפלגת ישר ו-21 לליכוד, כאשר מפלגת וינטר קיבלה 5 מנדטים ומפלגת הנדל לא עברה את אחוז החסימה. הסקר החדש של חסיד מציג אפוא תמונה של שוויון מוחלט בין הגושים, כאשר הנדל עובר את אחוז החסימה ועשוי להפוך לגורם המכריע.
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16 תגובות

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12
Fake news למה בכלל לפרסם שטויות ושקרים כאלה
יוסף
11
זה מה שקורה כשנרדמים בשמירה וחושבים שהכול בכיס שלנו.הסקר הזה זה תמרור אזהרה לכל מי שחשב שאפשר להישאר בבית ביום הבחירות ולא להילחם על התורה.
יוסי
10
אל תאמינו לכל הדיבורים האלה שמנסים להרדים אותנו כאילו הכול בסדר.המצב דורש מאיתנו חשבון נפש עמוק וגיוס מוחלט של כל המשפחה המורחבת לקלפי.
אריאל

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