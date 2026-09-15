עימות פרץ היום (שלישי) בין הליכוד לעוצמה יהודית, לאחר שמפלגתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הכחישה בתוקף דיווחים על הרגעת יחסים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הליכוד הוציאו הודעה בה נאמר: "נתניהו כבר הבהיר פעמים רבות שיקים את הממשלה הבאה על בסיס המפלגות הקיימות של המחנה הלאומי".

"במקום המתקפות שלך על הליכוד, אנחנו ממליצים לך להתרכז במניעת הקמת ממשלת שמאל של איזנקוט עם יאיר גולן, ליברמן, והמפלגות הערביות", נכתב בהודעת הליכוד, בניסוח חריג שפנה ישירות לבן גביר.

בעוצמה יהודית הגיבו להודעת הליכוד כעבור דקות ספורות: "על ראש הגנב בוער הכובע. השיטה של לשכת רה״מ - מחד לשלוח מסרים למדינות העולם שבן גביר לא יהיה בממשלה הבאה, לצאת בקמפיין בעד ממשלת אחדות, ולהחרים הופעות משותפות ותמונות עם השר בן גביר, ומאידך להוציא הצהרות ריקות שבן גביר יהיה בממשלה הבאה, הינה זלזול עמוק במצביעי הימין".

עוד נמסר: "לצערנו, העובדה היא שנתניהו רוצה את איזנקוט בממשלה הבאה במקום בן גביר - אותו איזנקוט שחתם הסכם עודפים עם יאיר גולן. לא נתניהו ולא איזנקוט מכחישים את זה. הגיע הזמן שנתניהו יתחייב פומבית שלא יישב עם גדי איזנקוט ויאיר גולן".

התגובה של הליכוד הגיעה בעקבות הודעה של עוצמה יהודית שפורסמה הבוקר, בה הובא דיווח של מורן אזולאי ב-ynet על שיח בין ראש הממשלה לבן גביר ולח"כ טלי גוטליב. "הדיווח על שיחה בה כביכול הרגיע רה"מ את החששות שעוצמה יהודית לא תוכנס לקואליציה הבאה, הינו פייק ניוז מוחלט", מסרו במפלגה.

"לא נערכה שום שיחה בשבועות האחרונים בין השר בן גביר לרה"מ וגם לא נשלחו מסרים כאלו", הבהירו בעוצמה יהודית, והוסיפו כי "לצערנו, ההיפך הוא הנכון".

לטענת עוצמה יהודית, "מתרבים הדיווחים המדאיגים, כולל בסוף השבוע האחרון בעיתון ישראל היום, כי לשכת רה"מ העבירה מסרים למספר מדינות העולם, לפיהם עוצמה יהודית לא תהיה חלק מהממשלה הבאה". המפלגה ציינה כי "זה מצטרף לקמפיין הליכוד על ממשלת אחדות, ולתדרוכי בכירי לשכת רה"מ כי בממשלה הבאה אסור להכניס את בן גביר".