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שיר המשאלות

צוואת האב שהפכה לשיר: שוקי סלומון ויהודה גרין בדואט מרגש לקראת סוכות

השיר הראשון מאז הפטירה: איש החסד והמוזיקה שוקי סלומון משיק סינגל-קליפ חדש יחד עם אמן הקומזיצים מארה"ב, יהודה גרין | מאחורי החיבור המוזיקלי עומד חלום כואב ומרגש של אביו ע"ה, שזכה להתגשם רק כעת. צפו (מוזיקה)

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שיר המשאלות
שיר המשאלות

לקראת חג הסוכות, מגיש איש המוזיקה והחסד שוקי סלומון ביצוע חדש ומרגש במיוחד, בו הוא מארח את אמן הקומזיצים הנודע מארצות הברית, יהודה גרין. מדובר בסינגל הראשון שמוציא סלומון מאז פטירת אביו ע"ה השנה, והוא נושא עימו סיפור אישי ומטלטל.

אביו של שוקי ז"ל אהב והעריץ לאורך השנים את יצירתו של יהודה גרין, ואחד מחלומותיו הגדולים היה לראות את בנו עומד לצדו של גרין ומבצע עימו שיר משותף. כעת, בתוך ימי הרחמים והסליחות ולקראת חג האסיף, החלום המרגש של האב מגיע לכדי מימוש בעולם הזה.

מילות השיר לקוחות מתוך התפילה הזורמת ממעמקי הלב: “ריבונו של עולם, מלא משאלות ליבי לטובה ותן שאלתי, והפק רצוננו ותן שאלתנו” – תפילה פשוטה ועמוקה שמבטאת את הבקשות והכיסופים שכל יהודי נושא עמו בימים אלו אל אבא שבשמיים.

"ויהי רצון שאבינו שבשמיים ימלא את משאלות ליבנו לטובה, ישמע את תפילותינו, ונזכה במהרה לגאולה השלמה ולתחיית המתים", מייחלים השניים עם יציאת השיר.

קרדיטים:

  • לחן: יהודה גרין
  • עיבוד והפקה מוזיקלית: דייויד טויב
  • צילום ועריכה: צביקי גרין
שוקי סלומוןיהודה גרין

1 תגובות

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איזה שיר מרגש תודה שוקי ויהודה
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