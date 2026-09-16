מוטי שטיינמץ משיק: סיפור על פרוסת לחם גזולה במחנה מידנק

בעיצומם של ימי הרחמים, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר והיוצר מוטי שטיינמץ משיק פרויקט מוזיקלי מרטיט בשם 'ממידנק ועד הקדיש' - הפקה שמביאה סיפור מצמרר מתקופת השואה ומחברת אותו ישירות לתחושת הנקיות והזוך של יום כיפור.

הפרויקט עוסק בסיפור של פרוסת לחם גזולה במחנה מידנק, שצרבה באברום של אחד השורדים לנצח. דווקא משום כך, כך נמסר, הוא זינק מאז שוחרר מהמחנה והפך למטאור מצליח בעולם העסקים, שהתאפיין כמי שאינו נוגע באף פרוטה שיש צד קל שאינה שלו.

הסיפור מגיע לשיאו כאשר מתברר לשני גיבורי הסיפור, עשרות שנים אחרי, מה אירע לשכנם לדרגש במחנה. החיבוק העז והדומע מותיר את הצופה עם רגש עז ונוקב שלוקח אותו משם היישר לתחושת הנקיות והזוך הטהור של יום כיפור.