מוטי שטיינמץ משיק: סיפור על פרוסת לחם גזולה במחנה מידנק

בעיצומם של ימי הרחמים, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר והיוצר מוטי שטיינמץ משיק פרויקט מוזיקלי מרטיט בשם 'ממידנק ועד הקדיש' - הפקה שמביאה סיפור מצמרר מתקופת השואה ומחברת אותו ישירות לתחושת הנקיות והזוך של יום כיפור.
הפרויקט עוסק בסיפור של פרוסת לחם גזולה במחנה מידנק, שצרבה באברום של אחד השורדים לנצח. דווקא משום כך, כך נמסר, הוא זינק מאז שוחרר מהמחנה והפך למטאור מצליח בעולם העסקים, שהתאפיין כמי שאינו נוגע באף פרוטה שיש צד קל שאינה שלו.
הסיפור מגיע לשיאו כאשר מתברר לשני גיבורי הסיפור, עשרות שנים אחרי, מה אירע לשכנם לדרגש במחנה. החיבוק העז והדומע מותיר את הצופה עם רגש עז ונוקב שלוקח אותו משם היישר לתחושת הנקיות והזוך הטהור של יום כיפור.
את השירה ביצע מוטי שטיינמץ, שמביא את הסיפור לחיים בקולו המרגש. המילים והעלילה נכתבו על ידי יונה ספיר, שהצליח ליצור נרטיב שנוגע ישירות ללב ומעביר את העומק הרוחני של הסיפור.
את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצעו אלחנן נוסבוים ומיכאל צי, שהעניקו לפרויקט מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. השילוב בין המוזיקה לסיפור יוצר חוויה שמחברת בין העבר הכואב לבין ההתעוררות הרוחנית של ימי הרחמים.
הפרויקט כולל גם עיבודי AI מתקדמים, שבוצעו על ידי לירון אפוטה וליאור לינר. השילוב הטכנולוגי מעניק לפרויקט ממד ויזואלי מיוחד שמשלים את המסר הרגשי.
הבחירה להשיק את הפרויקט דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית. ערב יום הכיפורים, כשכל אחד מאיתנו מתכונן לעמוד לפני בורא עולם, מהווה רקע רוחני מתאים למסר העמוק של הסיפור. התחושה של נקיות וזוך שהפרויקט מעביר מתחברת ישירות לאווירה של התעוררות והתחשבנות הנפש המאפיינת את התקופה.
הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים. סנדי אופמן השיק ביצוע מחודש ל'יום הדין' של משה פלד, אורי גרינוולד ואלחנן ענבל הוציאו דואט מרגש, ועוד זמרים רבים בחרו להשיק שירים חדשים לקראת הימים הנוראים.
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