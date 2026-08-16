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בקלי קלות

הסלט הוויראלי שמתחיל בכרוב פשוט - ונגמר בקערה ריקה

קראנצ'י, שומשומי, מלוח בדיוק במידה ועטוף ברוטב מבריק עם שום - קשה להאמין שסלט ממכר כל כך מתחיל בסך הכול בכרוב קצוץ וכמה דקות עבודה (אוכל ומתכונים)

4תגובות
סלט כרוב קראנצ'י ופיקנטי בחמש דקות עבודה (צילום: טלי בר)
סועדים4
זמן הכנה5 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    מצרכים

    • 250 גרם כרוב לבן קצוץ - בערך חצי שקית גדולה של כרוב קצוץ
    • 1 שן שום גדולה, כתושה
    • 1 כף שמן שומשום קלוי
    • 2 כפות שומשום קלוי
    • 1 כפית אבקת מרק ירקות
    • מעט מלח, לפי הטעם
    • מעט פלפל שחור או לבן
    • 1 כפית סוכר - לא חובה, אבל מוסיפה איזון נעים לטעמים

    אופן ההכנה

    1. מניחים את הכרוב הקצוץ בקערה גדולה.

    2. בקערית קטנה מערבבים את שמן השומשום, השום הכתוש, השומשום, אבקת המרק והסוכר, אם משתמשים.

    3. יוצקים את הרוטב על הכרוב ומערבבים היטב.

    4. עכשיו מגיע החלק שעושה את ההבדל: מעסים בעדינות את הכרוב בידיים במשך כחצי דקה עד דקה. לא צריך למעוך אותו - רק לעבוד עם הידיים עד שכל הרצועות מצופות ברוטב ומתחילות להתרכך מעט.

    5. טועמים ומוסיפים מלח ופלפל לפי הצורך.

    6. מניחים לסלט לעמוד 5-10 דקות לפני ההגשה. בזמן הזה הכרוב סופג את טעמי השום והשומשום, אבל עדיין נשאר קראנצ'י.

    מגישים מיד - ורצוי להכין קערה קצת יותר גדולה ממה שתכננתם.

    טיפ: אם הכרוב שלכם קצוץ דק מאוד, הסתפקו בערבוב ובעיסוי קצרצר של כ-30 שניות. ככל שהרצועות דקות יותר, הן מתרככות מהר יותר.

    בתאבון!

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    4 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    4
    תוסיפו כף חומץ. יהיה טעים באותה מידה
    תוותרו על הסוכר!!! ועל אבקת המרק
    3
    אבקת מרק זה רעל
    יעל
    2
    הסןכר משנה את כל הטעם....בלי א. מרק....אפשר לפני ההגשה שקדים פרוסים למעלה
    תמי

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