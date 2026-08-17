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מקורי וטעים

לא קרוטונים: המרכיב הזה הופך את הסלט לקריספי בטירוף

חסה קרה ופריכה, עגבניות עסיסיות ורוטב קיסר קרמי נפגשים עם פסטה חמה וזהובה שמתפצחת בפה. זה נראה כמו סלט פסטה - אבל הטעם והקראנץ' מפתיעים לגמרי (אוכל ומתכונים)

פסטה זהובה, חסה קרה ורוטב קרמי - הסלט שגונב את ההצגה (צילום: טלי בר)
סועדים6
זמן הכנה40 דק'
רמת קושיקל
חלבי / פרווה

מצרכים

    לפסטה הקריספית:

    • 250 גרם פסטה קצרה, כמו פנה, פרפלה או פוזילי
    • 2 כפות שמן זית
    • ½ כפית אבקת שום
    • ½ כפית פפריקה מתוקה
    • ½ כפית מלח
    • מעט פלפל שחור

    לסלט:

    • חבילת חסה גדולה, שטופה, מיובשת וחתוכה
    • כוס וחצי עגבניות שרי חצויות
    • כוס קרוטונים
    • ¼ בצל סגול פרוס דק - לא חובה
    • ⅓ כוס גבינת פרמזן מגוררת או שבבים - לא חובה

    לרוטב קיסר מהיר:

    • 4 כפות מיונז
    • 2 כפות מיץ לימון
    • כף שמן זית
    • כפית חרדל
    • שן שום קטנה כתושה
    • כפית רוטב סויה
    • 1-2 כפות מים
    • מעט מלח
    • פלפל שחור

    אופן ההכנה

    מחממים תנור ל-220 מעלות ומרפדים תבנית גדולה בנייר אפייה.

    מבשלים את הפסטה במים מומלחים עד שהיא רכה אך עדיין יציבה. מסננים היטב ומשאירים אותה במסננת כמה דקות, כדי שעודפי המים יתאדו.

    מעבירים את הפסטה לקערה ומוסיפים שמן זית, אבקת שום, פפריקה, מלח ופלפל. מערבבים עד שכל חתיכות הפסטה מצופות.

    מפזרים את הפסטה על התבנית בשכבה אחת. חשוב שלא תצטופף - המרווחים הם אלה שיעזרו לה להפוך לפריכה ולא להישאר רכה.

    אופים במשך 20-30 דקות, בהתאם לגודל הפסטה, עד שהיא זהובה ופריכה. מערבבים או הופכים אותה לאחר כ-15 דקות כדי שתיאפה מכל הצדדים. משגיחים בדקות האחרונות כדי שלא תישרף.

    בינתיים מכינים את הרוטב: מערבבים מיונז, מיץ לימון, שמן זית, חרדל, שום ורוטב סויה. מוסיפים מים בהדרגה, עד שמתקבל רוטב קרמי שנוח למזוג. טועמים ומתקנים תיבול.

    מניחים לפסטה לצאת מהחום החזק במשך 5 דקות. היא תמשיך להתקשות ולהפוך פריכה בזמן הצינון.

    מכניסים לקערה גדולה את החסה, עגבניות השרי, הבצל, הקרוטונים והפרמזן. מוסיפים את הרוטב ומערבבים.

    מוסיפים את הפסטה הקריספית רק ברגע האחרון, מערבבים פעם אחת ומגישים מיד.

    חשוב לדעת: לא מכינים את הסלט מראש. ברגע שהפסטה פוגשת את הרוטב היא מתחילה לספוג אותו ולאבד מהקראנץ'. אם מגישים מאוחר יותר, שומרים את הפסטה, הירקות והרוטב בשלושה כלים נפרדים ומאחדים ממש לפני האכילה.

    בתאבון!

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