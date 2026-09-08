הושקה מערכת "סוכהול" - סכך ממונע ומהודר במשטח אחד לסוכות ענק

לאחר למעלה מחמש שנות פיתוח, ניסויים והתאמות מדויקות, הושלמה בהצלחה מהפכת "סוכהול" – פתרון טכנולוגי-הלכתי של פריצת דרך לסיכוך סוכות ענק ורחבות ידיים, כדוגמת מלונות, סוכות גבירים ומתחמים פרטיים, במינימום מאמץ וברמת הידור הלכתית גבוהה ביותר.

מדובר בקונסטרוקציה מרשימה ביותר, הנבנית בהתאמה אישית לפי מידות הסוכה, ומהווה משטח ענק אחד כמקשה אחת. המבנה כולו מורכב מריבועי עץ משולבים בצורה דקורטיבית, ללא כל חיבור של דבק או מסמרים, שבתוכם מושחלות רצועות דיקט או קנים מובחרים.

החידוש הבלעדי ב"סוכהול" טמון בתפעול ובאחסון: המערכת כולה מופעלת באמצעות מנוע חשמלי הפורס את המשטח הענק בצורה זהירה, מדויקת ומהירה מעל הסוכה. בתום החג, המערכת מקפלת את הסכך חזרה כמקשה אחת בצורה קומפקטית, ומאפשרת אחסון נוח על גבי קיר החצר או גג סמוך תחת כיסוי מוגן לאורך כל ימות השנה.

את המיזם ליווה לכל אורך הדרך ראש המכון המדעי טכנולוגי להלכה, הגאון רבי אברהם משה הלפרין, יחד עם צוות רבני המכון. במסגרת ההנחיות והפיקוח ההלכתי, נבחנו לפרטי פרטים כלל החומרים, צורת המבנה והחיבורים, הבנייה וההשהיה של כלל החלקים, לצד ההנחיות המדויקות לאופן הנחת הסכך, כדי להבטיח שהסכך והמערכת כולה יעמדו בקריטריונים המהודרים ביותר באופן של "לכתחילה". כמו כן, נקבע מתווה להנחיה ופיקוח שוטף מדי שנה בעת ההקמה.

מאחורי הפיתוח המהפכני עומד הרב יעקב אנשין, שפעל בשנים האחרונות לפי הנחיותיו הצמודות של ראש המכון כדי להביא את המוצר לרמת שלמות תפעולית והלכתית. הרב אנשין השלים את המהלך בסיוע בנו, הרב יצחק דוד הי"ו, ובכך הגיע לסיומו תהליך ארוך של יצירה ופיתוח שהפך רעיון נועז למוצר מוגמר ומרשים המשנה את פני הסוכות הגדולות.