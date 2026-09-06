גופתו שוחררה לקבורה אירוע כואב: בן 84 טיפס במרפסת כדי לבנות סוכה - ונפל אל מותו כוחות ההצלה נאלצו לקבוע את מותו של בן 89 שטיפס לגובה בזמן בניית הסוכה ולמרבה הצער נפל אל מותו | זק"א שהגיעו לזירה טיפלו בכבוד הנפטר (חדשות)