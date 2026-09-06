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גופתו שוחררה לקבורה

אירוע כואב: בן 84 טיפס במרפסת כדי לבנות סוכה - ונפל אל מותו 

כוחות ההצלה נאלצו לקבוע את מותו של בן 89 שטיפס לגובה בזמן בניית הסוכה ולמרבה הצער נפל אל מותו | זק"א שהגיעו לזירה טיפלו בכבוד הנפטר (חדשות) 

1תגובות
(צילום: זק"א)

היום (ראשון) סמוך לשעה 13:40 התקבל דיווח על גבר בן 84 שנפל מגובה במהלך בניית סוכה ברחוב מתתיהו בשכונת הזית באפרת. צוותי מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לאשר את מותו.

מתנדבי זק"א מחוז ש"י - מרחב גוש עציון, צוותי אפרת וביתר עילית טיפלו בכבוד המת בזירה ובאיסוף הממצאים. בסיום הטיפול, המנוח שוחרר לקבורה בהמלצת זק"א.

אייל אהרנשטם, מפקד מרחב גוש עציון בזק"א, יוסי הולצמן, סגן מפקד מרחב גוש עציון, ושלמה בן דהאן, מתנדב זק"א צוות אפרת, סיפרו:

"מדובר באירוע קשה. המנוח נפל מגובה כשבא לבנות סוכה במרפסת ביתו. צוותי מד"א נאלצו לאשר את מותו במקום. יחד עם מתנדבים נוספים פעלנו בזירה בטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים."
סוכותזק"אאפרת

1 תגובות

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ברוך דיין האמת. הרגיש כנראה שיומו מתקרב ורצה מאוד לזכות במצוות סוכה וזכה לעשות בטוח את רצון ה' יהי זיכרו ברוך
לאה

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