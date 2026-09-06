אירוע כואב: בן 84 טיפס במרפסת כדי לבנות סוכה - ונפל אל מותו 

היום (ראשון) סמוך לשעה 13:40 התקבל דיווח על גבר בן 84 שנפל מגובה במהלך בניית סוכה ברחוב מתתיהו בשכונת הזית באפרת. צוותי מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לאשר את מותו.
מתנדבי זק"א מחוז ש"י - מרחב גוש עציון, צוותי אפרת וביתר עילית טיפלו בכבוד המת בזירה ובאיסוף הממצאים. בסיום הטיפול, המנוח שוחרר לקבורה בהמלצת זק"א.
אייל אהרנשטם, מפקד מרחב גוש עציון בזק"א, יוסי הולצמן, סגן מפקד מרחב גוש עציון, ושלמה בן דהאן, מתנדב זק"א צוות אפרת, סיפרו:
"מדובר באירוע קשה. המנוח נפל מגובה כשבא לבנות סוכה במרפסת ביתו. צוותי מד"א נאלצו לאשר את מותו במקום. יחד עם מתנדבים נוספים פעלנו בזירה בטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים."
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