פריכות מבחוץ, אוכמניות בפנים: העוגיות שיחוסלו בשבת

לבצק ולפירורים

1 כוס שקדים פרוסים עם הקליפה

1 ו-3/4 כוסות קמח לבן - כ-245 גרם

1/2 כוס סוכר

1/2 כוס סוכר חום בהיר, דחוס בכוס

2 כפיות קליפת לימון מגוררת, מחולקות

1/2 כפית קינמון

1/2 כפית מלח

170 גרם מרגרינה רכה

2 חלמונים גדולים

1 כפית תמצית וניל למילוי

2 כפיות מיץ לימון טרי

1/2 כוס אוכמניות טריות או קפואות

1/2 כוס מלית אוכמניות מוכנה או ריבת אוכמניות

אופן ההכנה

1. מחממים תנור ל-190 מעלות.

2. מפזרים את השקדים הפרוסים בשכבה אחת על תבנית וקולים בתנור במשך 3-5 דקות, עד שהם מזהיבים קלות. מערבבים פעם אחת במהלך הקלייה, מוציאים ומצננים. משאירים את התנור דולק.

3. מכניסים למעבד מזון את הקמח, הסוכר הלבן, הסוכר החום, כפית אחת מגרידת הלימון, הקינמון והמלח. מעבדים בכמה פעימות קצרות עד שהתערובת אחידה.

4. מוסיפים את המרגרינה הרכה ומעבדים במשך כמה שניות. מוסיפים את החלמונים ותמצית הווניל וממשיכים לעבד רק עד שהתערובת מתחילה להתגבש לגושים של בצק.

5. מעבירים כ-1 ו-1/3 כוסות מתערובת הבצק לקערה נפרדת ומערבבים עם השקדים הקלויים. אין בעיה אם חלק מהשקדים נשברים - התערובת הזו תשמש לציפוי הקראמבל.

6. מאחדים את יתרת הבצק לכדור.

7. משמנים היטב תבנית שקעים למיני מאפינס, כולל תחתית השקעים, הדפנות והמשטח העליון שסביבם.

8. מניחים כף בצק בכל שקע ומהדקים אותו לתחתית ולדפנות, כך שנוצרת מעין כוס קטנה.

9. מעבירים את התבנית למקפיא למשך 10 דקות, עד שהבצק מתייצב.

10. בינתיים מכינים את המילוי: מערבבים בקערה את כפית גרידת הלימון שנותרה, מיץ הלימון, האוכמניות ומלית האוכמניות או הריבה.

11. מניחים כחצי כפית מהמילוי בתוך כל כוס בצק. חשוב לא למלא יותר מדי, מכיוון שהמלית מבעבעת במהלך האפייה.

12. מפזרים מעל כל יחידה כפית מתערובת פירורי הבצק והשקדים.

13. אופים במשך 20-25 דקות, עד שהפירורים מזהיבים והמלית מבעבעת.

14. מוציאים מהתנור ומניחים למאפים להתקרר לחלוטין בתוך התבנית.

15. מעבירים סכין חדה ודקה או מרית קטנה סביב השוליים, משחררים בעדינות ומוציאים מהתבנית.

כך הן ייצאו מושלמות

אל תנסו להוציא את העוגיות כשהן עדיין חמות. המילוי רך מאוד מיד לאחר האפייה, ורק לאחר הצינון הבצק מתייצב וניתן לחלץ אותן בשלמותן.

משתמשים באוכמניות קפואות? אין צורך להפשיר אותן מראש. מוסיפים אותן ישירות למילוי כדי שלא יגירו נוזלים ויצבעו את כל התערובת.

אפשר להכין את כוסות הקראמבל יום מראש ולשמור בקופסה סגורה בטמפרטורת החדר. במזג אוויר חם במיוחד מומלץ לשמור במקרר ולהוציא כחצי שעה לפני ההגשה.

להגשה חגיגית במיוחד אפשר לפזר מעט אבקת סוכר מעל - אבל בינינו, כנראה שלא יישאר לכם מספיק זמן לעשות את זה לפני שהמגש יתרוקן.

בתאבון!

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