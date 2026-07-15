נתקעתם בלי רעיון לארוחה? 10 מנות לתשעת הימים

הארוחות הכי טעימות ומוצלחות לתשעת הימים ( צילום: טלי בר )

1. סלמון לימון-שום בתנור

מנה טעימה שלתנור תוך כמה דקות ויוצאת עסיסית במיוחד. מצרכים 4 נתחי פילה סלמון

3 כפות שמן זית

3 שיני שום כתושות

מיץ מלימון אחד

פרוסות דקות מלימון אחד

1 כפית מלח

1/2 כפית פלפל שחור

1 כפית פפריקה מתוקה

מעט פטרוזיליה קצוצה להגשה

לא חובה: כף דבש או סילאן לזיגוג עדין אין זמן לעוגה לשבת? זו מוכנה ב-10 דקות עבודה טלי בר | 09.07.26 לא תאמינו שאין פה מיקסר: עוגת האפרסקים הכי יפה וטעימה בקיץ טלי בר | 13.07.26 הוראות הכנה 1. מחממים תנור ל-200 מעלות. 2. מניחים את נתחי הסלמון בתבנית מרופדת בנייר אפייה. 3. מערבבים בקערית שמן זית, שום, מיץ לימון, מלח, פלפל, פפריקה ודבש או סילאן אם רוצים. 4. מורחים את הרוטב על הדגים ומניחים מעל פרוסות לימון. 5. אופים 12-18 דקות, תלוי בעובי הנתחים, עד שהסלמון עשוי אך עדיין עסיסי. 6. מפזרים פטרוזיליה ומגישים עם אורז לבן, תפוחי אדמה או סלט ירוק.

סלמון לימון-שום בתנור ( צילום: טלי בר )

2. פילה טונה צרוב במרינדה מתקתקה

ארוחת דג שמרגישה כמעט כמו סטייק - מהירה מאוד, משביעה ומתאימה במיוחד למי שרוצה מנה עיקרית אמיתית.

מצרכים

4 נתחי פילה טונה

1/4 כוס רוטב סויה

2 כפות שמן זית

2 כפות מיץ תפוזים או לימון

1 כף דבש או סילאן

2 שיני שום כתושות

1 כפית ג׳ינג׳ר מגורר או 1/2 כפית ג׳ינג׳ר יבש

פלפל שחור

מעט שומשום להגשה - לא חובה

הוראות הכנה

1. מערבבים בקערה סויה, שמן זית, מיץ תפוזים או לימון, דבש, שום, ג׳ינג׳ר ופלפל.

2. מניחים את נתחי הטונה במרינדה ל-20-30 דקות.

3. מחממים מחבת כבדה עם מעט שמן.

4. צורבים את הטונה 2-3 דקות מכל צד, לפי העובי ומידת העשייה הרצויה.

5. אם רוצים דג עשוי לגמרי, מוסיפים עוד דקה-שתיים מכל צד, אבל נזהרים לא לייבש.

6. מפזרים שומשום ומגישים עם אורז, סלט מלפפונים או ירקות מוקפצים.

פילה טונה צרוב במרינדה מתקתקה ( צילום: טלי בר )

3. מק אנד צ׳יז אפוי עם ברוקולי

מנה חלבית שילדים אוהבים ומבוגרים לא באמת עומדים בפניה - גבינתית, קרמית ועם ציפוי פריך.

מצרכים

500 גרם פסטה קצרה

2 כוסות ברוקולי קצוץ

3 כפות חמאה

3 כפות קמח

3 כוסות חלב

2 כוסות גבינה צהובה מגוררת

1/2 כוס מוצרלה

מלח ופלפל שחור

1/2 כפית אבקת שום

1/2 כוס פירורי לחם

1 כף חמאה מומסת או שמן לציפוי

הוראות הכנה

1. מבשלים את הפסטה במים רותחים עם מלח. בדקה האחרונה מוסיפים את הברוקולי לסיר. מסננים.

2. בסיר נפרד ממיסים חמאה, מוסיפים קמח ומערבבים דקה.

3. מוזגים חלב בהדרגה תוך ערבוב, עד שמתקבל רוטב חלק וסמיך.

4. מוסיפים גבינות, מלח, פלפל ואבקת שום. מערבבים עד שהגבינה נמסה.

5. מערבבים את הפסטה והברוקולי עם הרוטב ומעבירים לתבנית.

6. מערבבים פירורי לחם עם חמאה מומסת או שמן ומפזרים מעל.

7. אופים ב-180 מעלות כ-20 דקות, עד שהחלק העליון מזהיב.

מק אנד צ׳יז אפוי עם ברוקולי ( צילום: טלי בר )

4. אורז מוקפץ עם ירקות וביצים

ארוחת פרווה מהירה וצבעונית - מושלמת לאורז שנשאר מאתמול ולערב שאין בו זמן לבשל.

מצרכים

3 כוסות אורז מבושל קר

2 ביצים

2 כפות שמן

1 גזר חתוך לקוביות קטנות

1 פלפל אדום חתוך לקוביות

1 כוס אפונה / תירס / שעועית ירוקה קפואה

2 שיני שום כתושות

3 כפות רוטב סויה

1 כפית סילאן או דבש

פלפל שחור

בצל ירוק קצוץ להגשה - לא חובה

הוראות הכנה

1. מחממים כף שמן במחבת רחבה.

2. טורפים את הביצים, שופכים למחבת ומכינים מקושקשת דקה. מוציאים לצלחת.

3. מוסיפים עוד כף שמן ומטגנים גזר, פלפל ושום 3-4 דקות.

4. מוסיפים את הירקות הקפואים ומטגנים עוד 2 דקות.

5. מוסיפים את האורז הקר ומערבבים היטב עד שהוא מתחמם ונפרד לגרגרים.

6. מוסיפים רוטב סויה, סילאן ופלפל.

7. מחזירים את הביצים למחבת, מערבבים ומגישים חם.

אורז מוקפץ עם ירקות וביצים ( צילום: טלי בר )

5. מרק עדשים סמיך עם לימון

קערה אחת שמרגישה כמו ארוחה שלמה - חמה, משביעה, זולה וקלה להכנה.

מצרכים

2 כפות שמן זית

1 בצל קצוץ

2 גזרים חתוכים לקוביות

3 שיני שום כתושות

1.5 כוסות עדשים כתומות או ירוקות שטופות

1 קופסת עגבניות מרוסקות

5 כוסות מים או ציר ירקות

1 כפית כמון

1/2 כפית כורכום

1/2 כפית פפריקה מתוקה

מלח ופלפל שחור

מיץ מחצי לימון

חופן פטרוזיליה קצוצה - לא חובה

הוראות הכנה

1. מחממים שמן בסיר ומטגנים בצל עד שהוא מתרכך.

2. מוסיפים גזר ושום ומטגנים עוד 2 דקות.

3. מוסיפים עדשים, עגבניות, מים ותבלינים.

4. מביאים לרתיחה, מנמיכים אש ומבשלים 25-35 דקות, עד שהעדשים רכות.

5. אם רוצים מרק סמיך וחלק יותר - טוחנים חלקית עם בלנדר מוט.

6. מוסיפים מיץ לימון ופטרוזיליה ומגישים עם לחם טוב או קרוטונים.

מרק עדשים ( צילום: טלי בר )

6. פלאפל אפוי עם טחינה וסלט

הטעם של פלאפל ביתי, בלי לעמוד ליד סיר שמן ובלי למלא את המטבח בריח של טיגון.

מצרכים

2 כוסות גרגירי חומוס יבשים שהושרו לילה במים

1 בצל קטן

3 שיני שום

1 כוס פטרוזיליה או כוסברה

1 כפית כמון

1 כפית מלח

1/2 כפית פלפל שחור

1/2 כפית אבקת אפייה

2 כפות שמן זית

מעט שמן להברשת התבנית

להגשה:

פיתות

טחינה מוכנה

סלט ירקות קצוץ

חמוצים / כרוב / צ׳יפס אפוי

הוראות הכנה

1. מסננים היטב את החומוס המושרה. לא משתמשים בחומוס מבושל מקופסה.

2. טוחנים במעבד מזון חומוס, בצל, שום, עשבי תיבול ותבלינים עד שמתקבלת תערובת פירורית ודביקה.

3. מוסיפים אבקת אפייה ושמן זית ומערבבים.

4. יוצרים כדורים קטנים או קציצות שטוחות.

5. מסדרים על תבנית משומנת קלות ומברישים מעט שמן מעל.

6. אופים ב-190 מעלות כ-25 דקות, הופכים באמצע, עד שהפלאפל שחום ופריך בקצוות.

7. מגישים בפיתה עם טחינה וסלט.

כדורי פלאפל ( צילום: טלי בר )

7. טאקוס בטטה ושעועית שחורה

ארוחת פרווה צבעונית וכיפית, עם בטטה מתוקה, שעועית מתובלת ורוטב אבוקדו שמחבר הכול.

מצרכים

2 בטטות בינוניות חתוכות לקוביות

2 כפות שמן

1 כפית פפריקה

1/2 כפית כמון

מלח ופלפל

1 קופסת שעועית שחורה או אדומה, שטופה ומסוננת

6-8 טורטיות

חסה קצוצה או כרוב קצוץ

עגבניות קצוצות

לרוטב אבוקדו:

1 אבוקדו בשל

מיץ מחצי לימון

1 שן שום קטנה

2 כפות מים

מלח

הוראות הכנה

1. מערבבים בטטות עם שמן, פפריקה, כמון, מלח ופלפל.

2. אופים ב-200 מעלות כ-25 דקות, עד שהבטטות רכות ושחומות בקצוות.

3. מחממים שעועית במחבת עם מעט מלח וכמון.

4. טוחנים את מרכיבי רוטב האבוקדו עד לקבלת רוטב חלק.

5. מחממים טורטיות, ממלאים בבטטה, שעועית, ירקות ורוטב אבוקדו.

6. מגישים מיד, כשהכול עדיין חם ורענן.

טאקוס בטטה ושעועית שחורה ( צילום: טלי בר )

8. לזניית ירקות חלבית שנראית כמו ארוחה של מסעדה

שכבות של פסטה, רוטב עגבניות, ירקות רכים וגבינות נמסות - מנה חלבית שממלאת תבנית שלמה ונחטפת מהר.

מצרכים

9 דפי לזניה

2 כפות שמן זית

1 בצל קצוץ

1 גזר גדול מגורר

1 קישוא חתוך לקוביות קטנות

1 פלפל אדום חתוך לקוביות

2 שיני שום כתושות

700 גרם רוטב עגבניות מוכן או עגבניות מרוסקות מתובלות

250 גרם גבינת ריקוטה או גבינה לבנה מסוננת

1 ביצה

1/2 כוס פרמזן מגוררת - לא חובה

2 כוסות מוצרלה או גבינה צהובה מגוררת

מלח, פלפל שחור

מעט בזיליקום או אורגנו

הוראות הכנה

1. מחממים תנור ל-180 מעלות.

2. מבשלים את דפי הלזניה לפי הוראות היצרן, אם מדובר בדפים שמצריכים בישול. אם משתמשים בדפים ללא בישול, מדלגים על השלב הזה.

3. במחבת רחבה מחממים שמן זית ומטגנים בצל עד שהוא מתרכך.

4. מוסיפים גזר, קישוא, פלפל ושום. מטגנים 7-8 דקות, עד שהירקות מתרככים ומקבלים מעט צבע.

5. מוסיפים רוטב עגבניות, מלח, פלפל ואורגנו. מבשלים 5 דקות ומכבים.

6. בקערה מערבבים ריקוטה או גבינה לבנה, ביצה, פרמזן אם משתמשים, מעט מלח ופלפל.

7. מרכיבים את הלזניה: מעט רוטב בתחתית התבנית, שכבת דפי לזניה, שכבת גבינה, שכבת רוטב וירקות, ומעט גבינה מגוררת. חוזרים על הפעולה עד שהחומרים נגמרים.

8. מסיימים בשכבת רוטב נדיבה וגבינה מגוררת מעל.

9. מכסים בנייר כסף ואופים 25 דקות. מסירים כיסוי ואופים עוד 15-20 דקות, עד שהחלק העליון מבעבע וזהוב.

10. נותנים ללזניה לנוח 10 דקות לפני החיתוך, כדי שהשכבות יתייצבו.

לזניית ירקות חלבית שנראית כמו ארוחה של מסעדה ( צילום: טלי בר )

9. זיטי אפוי עם ירקות קלויים וגבינה מבעבעת

פסטה חלבית בתבנית אחת, עם ירקות קלויים, רוטב עגבניות וגבינה שנמתחת בכל כף.

מצרכים

500 גרם פסטה זיטי / פנה / פסטה קצרה אחרת

1 קישוא חתוך לקוביות

1 פלפל אדום חתוך לקוביות

1 בצל סגול או רגיל חתוך גס

1 כוס פרחי ברוקולי קטנים

2 כפות שמן זית

מלח ופלפל שחור

700 גרם רוטב עגבניות מוכן

1 כפית אורגנו

1/2 כפית שום גבישי או 2 שיני שום כתושות

1 כוס גבינת קוטג׳ / ריקוטה / גבינה לבנה מסוננת

2 כוסות מוצרלה או גבינה צהובה מגוררת

1/3 כוס פרמזן - לא חובה

הוראות הכנה

1. מחממים תנור ל-220 מעלות.

2. מניחים בתבנית את הקישוא, הפלפל, הבצל והברוקולי. מזלפים שמן זית, מלח ופלפל.

3. קולים בתנור 20-25 דקות, עד שהירקות מתרככים ומשחימים מעט בקצוות.

4. בינתיים מבשלים את הפסטה במים רותחים עם מלח 2 דקות פחות מהזמן שעל האריזה. מסננים.

5. בקערה גדולה מערבבים פסטה, ירקות קלויים, רוטב עגבניות, אורגנו ושום.

6. מוסיפים קוטג׳ או ריקוטה ומערבבים בעדינות, כך שיישארו כיסים קטנים של גבינה בתוך הפסטה.

7. מעבירים לתבנית אפייה, מפזרים מעל מוצרלה ופרמזן אם רוצים.

8. אופים ב-190 מעלות כ-20 דקות, עד שהרוטב מבעבע והגבינה נמסה ומשחימה.

9. מגישים חם, עם סלט ירקות ליד.

זיטי אפוי עם ירקות קלויים וגבינה מבעבעת ( צילום: טלי בר )

10. פסטה קרמית עם עגבניות ותרד - מוכנה תוך 20 דקות

מנה חלבית מהירה במיוחד לערב עמוס: רוטב עגבניות עדין, שמנתיות נעימה ותרד שמוסיף צבע וטעם בלי לסבך את ההכנה.

מצרכים

400 גרם פסטה קצרה או ספגטי

2 כפות שמן זית

3 שיני שום כתושות

2 כפות רסק עגבניות

1 קופסת עגבניות מרוסקות

1/2 כוס שמנת לבישול או גבינת שמנת

1/2 כוס חלב - לפי הצורך

3 כוסות עלי תרד טריים או תרד קפוא מופשר וסחוט

1/2 כוס גבינה צהובה / מוצרלה / פרמזן מגוררת

מלח ופלפל שחור

מעט צ׳ילי גרוס - לא חובה

הוראות הכנה

מבשלים את הפסטה במים רותחים עם מלח לפי הוראות היצרן. שומרים חצי כוס ממי הבישול ומסננים.

במחבת רחבה מחממים שמן זית ומטגנים שום כחצי דקה בלבד, שלא יישרף.

מוסיפים רסק עגבניות ומערבבים דקה, עד שהוא נפתח ומעמיק צבע.

מוסיפים עגבניות מרוסקות, מלח, פלפל וצ׳ילי אם אוהבים. מבשלים 5-7 דקות.

מוסיפים שמנת או גבינת שמנת ומערבבים עד שמתקבל רוטב ורדרד וקרמי. אם הרוטב סמיך מדי, מוסיפים מעט חלב או מי בישול של הפסטה.

מוסיפים תרד ומבשלים 2 דקות, רק עד שהוא מתרכך.

מוסיפים את הפסטה למחבת ומערבבים היטב עד שכל הפסטה עטופה ברוטב.

מפזרים גבינה מגוררת, מערבבים עוד חצי דקה ומגישים מיד.

פסטה קרמית עם עגבניות ותרד ( צילום: טלי בר )

בתאבון ושנזכה לגאולה שלימה בקרוב!

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