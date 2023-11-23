בתשעת הימים, כשהבשרי יוצא מהתפריט, כולנו עם אותה שאלה: מה נבשל היום? מה מכינים לארוחת ערב שתהיה גם קלה, גם משביעה וגם באמת טעימה?
אספנו 10 רעיונות לארוחות מוצלחות במיוחד: דגים, מנות חלביות ומנות פרווה - שמתאימות בדיוק לימים האלה. בלי מתכונים מסובכים, בלי רשימות קניות ארוכות, ובלי תחושה שכולם “מסתדרים עם מה שיש” (אוכל ומתכונים)
השבוע של כולנו נפתח בחדשות עצובות, אבל אולי המרק מחמם הלב הזה יעודד את רוחכם קצת. מה יש בו? עדשים אדומות וקוביות עגבניות וגזר מתובלות בלימון וסומק. סומק הוא תבלין מזרח תיכוני העשוי מפירות יער טחונים ומיובשים. הוא חריף קלות ורב-תכליתי ויתן למרק הקליל שלכם אפקט מסקרן. סיימו עם כף יוגורט לקבלת תוספת עושר ומעט שמיר טרי לרענון (מתכונים, אוכל)
20 דקות עבודה, עוד חצי שעה על האש ויש לכם ארוחה משפחתית משביעה וטעימה - והכי חשוב: נטולת בשר, כי בדיוק עברנו שבת. מתכון למרק עדשים עם בטטות - ואתם תחליטו אם אתם מעדיפים אותו מחוספס וצ'אנקי או חלק לגמרי (מתכונים, אוכל)
מורן פינטו עם מתכון בייסיק למרק מחמם ומנחם שללא ספק יתברג בטופ-טן שלכם החורף הזה. ובכלל, כל אחד צריך לדעת להכין מרק כתום ראוי - אז קדימה! מתכון למרק בטטות, גזרים ועדשים עם תיבול מעולה שכיף להספיג בו צנימים חמים (מתכונים, אוכל)
השפית מורן פינטו עם מתכון למרק ירקות עשיר, מחמם ומלא בריאות שמתאים בול לחורף הסוער שם בחוץ - והוא כל מה שאנחנו רוצים עכשיו. תוכלו להגיש אותו כמנה בפני עצמה או להוסיף בצד לביבות ירק, קציצות עוף אפויות, שניצלים, תפודים אפויים, נקניקיות, לחמניות שום וסלט - לבחירתכם (מתכונים, אוכל)
מה שאנחנו אוהבים לקרוא "שתי פעולות במוצר אחד". 15 דקות עבודה, שעה על האש ויש לכם סיר שהוא בין מרק עסיסי ועשיר מאוד לתבשיל של ממש מהמטבח הצרפתי. הכי טעים להגיש עם פרוסות בגט נוטפות גבינה או כרוטב לבשר (מתכונים, אוכל)