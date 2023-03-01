בין הניקיונות המתישים לחוסר השקט של המלחמה, המטבח הוא האחרון שבא לנו להשתעבד אליו עכשיו. כשהילדים בבית והסבלנות קצרה מתמיד, אספנו עבורכם חמישה פתרונות קסם שחוסכים כלים, זמן ועצבים. אלו המתכונים שיסגרו לכם פינה במינימום מאמץ - כדי שתוכלו פשוט לשבת, לאכול ולנשום לרגע (אוכל ומתכונים)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו יוצרת מנה אלגנטית וקצת אחרת לסעודת פורים, המדמה כובע של ליצן ומתאימה במדויק לאווירת החג. ניתן להמיר את הנקניקיות בפסטרמה או חזה עוף או את המילוי בכלל בסלט ירקות קצוץ ומרענן (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו יוצרת ארוחת ערב ערבה לחיך, ממצרכים שיש בכל בית, ללא צורך בקפיצה לסופרמרקט: טורטיה הממולאת בפטריות, בצל וגבינות ואז מטוגנת במחבת או נאפית, לקבלת מרקם קריספי - וכבונוס, היא מסבירה כיצד לבחור את הפטריות המשובחות ביותר ואיך "לשחק" עם המתכון (מתכונים, אוכל, כיכר TV, מבשלות בכיכר)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו יוצרת מעין תבשיל שנכנס כולו לתוך טורטייה, יחד עם סלטון כרוב סגול עסיסי (ניתן גם להגיש את המנה לצד אורז, במקום זאת) - מנה קלה ומשביעה שבאה בול במקום אחרי שלגמתם צלחת מרק ואתם מרגישים שמשהו עדיין חסר לכם (מתכונים, אוכל, כיכר TV)