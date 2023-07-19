כיכר השבת

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מה אוכלים בתשעת הימים?

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מה אוכלים בתשעת הימים?

אוראל בראל בשיתוף וול דאן | עריכה: חיה כהן|מקודם|
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מה אוכלים בתשעת הימים?

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מה אוכלים בתשעת הימים?

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מה אוכלים בתשעת הימים?

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מה אוכלים בתשעת הימים?

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קיץ בנעם

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כיכר השבת
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