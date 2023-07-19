בתשעת הימים, כשהבשרי יוצא מהתפריט, כולנו עם אותה שאלה: מה נבשל היום? מה מכינים לארוחת ערב שתהיה גם קלה, גם משביעה וגם באמת טעימה?
אספנו 10 רעיונות לארוחות מוצלחות במיוחד: דגים, מנות חלביות ומנות פרווה - שמתאימות בדיוק לימים האלה. בלי מתכונים מסובכים, בלי רשימות קניות ארוכות, ובלי תחושה שכולם “מסתדרים עם מה שיש” (אוכל ומתכונים)
כשהטמפרטורות מטפסות והלחות מתגברת, כל מה שאנחנו רוצים זה ארוחות
משפחתיות קלילות, קיציות וכמובן טעימות. סדרת נעם של טרה נותנת מענה מושלם
לכל סיטואציה – מטוסט פשוט ועד מאפים בטעם עשיר במיוחד, עם גבינות צהובות
קלאסיות לצד גבינות ייחודיות כמו קשקבל, אמנטל ועוד, והכול מרכיבים טבעיים בלבד
ובהשגחת בד"ץ העדה החרדית (מתכונים)
פולנטה רכה ונימוחה שמרגישה כמו ענן ועליה תוספת של פטריות מוקפצות ברוטב קרמי מיוחד ומענג על בסיס חמאה ורוטב סויה עם ציר פטריות - שילוב מדהים ומפתיע. ארוחה חלבית מזינה וטעימה שכל אחד יכול להכין (מתכונים, אוכל)
אם אתם חדשים ומהססים במטבח, נטולי זמן או סתם עצלנים, הנה דרך מהירה במיוחד להכנת לחם שום מופלא, כזאת שמונעת אסונות טרגיים כמו עיסוק ארוך בבצק הלחם כדי לגלות אחרי האפייה שהשום נשרף והרס הכל (מתכונים, אוכל)
שמה של המנה הוא פילה-או-פיש, כלומר שניצל דג שמצופה פעמיים - בבלילה שתהפוך מהר מאוד לתערובת הסודית שלכם ובפירורי לחם שקולים אותם קלות לפני כדי לקבל שניצל פריך במיוחד. את כל הטוב הזה אנחנו מגישים בלחמניית המבורגר עם רוטב טרטר (מתכונים, אוכל)