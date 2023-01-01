אנחנו מאד אוהבים פיצה, אך הגזרה שלנו פחות מחבבת אותה. מזל שמצאנו גרסה ביתית שהיא גם יותר מזינה וגם פחות משמינה. איך בעצם? הבצק עשוי מברוקולי. ניתן לפזר עליו מה שרוצים, רק חשוב להימנע מכל דבר שעלול לו להתרכך (כמו רסק עגבניות). מוטב להיצמד לעגבניות טריות, עם הגרעינים ולהוסיף דלעת, חצילים או קישואים צלויים. בונוס: אתם יכולים להכין את הפיצה כמה ימים לפני האכילה. פשוט אפו אותה במשך 20 דקות ואז צננו, עטפו היטב והקפיאו (מתכונים, אוכל)
אנחנו לא אומרים שאתם צריכים לשקר לאורחים שהזמנתם לארוחת הערב, אבל יש לנו חיבה עזה למרכיבים סודיים - אתם יודעים, אלה שמפתיעים ומענגים כשמוסיפים אותם למנות וגורמים לסועדים לתהות מהם. כפי שמתברר, מנה זו מסתירה יותר ממרכיב סודי אחד: זיתים ירוקים, שתורמים גם לצבע ירוק בהיר וגם לטעם מלוח ובזיליקום טרי, שמוסיף רעננות. ניתן להגיש את הפסטה חמה, בטמפרטורת החדר ואפילו קרה, מה שהופך אותה לפלא של ממש (מתכונים, אוכל)
אין שום דבר רע בברוקולי אפוי, אבל למען העניין, מוטב לגוון מדי פעם. הערב אנחנו מכינים את מנת פרחי הברוקולי החריפים הללו. היא פשוטה, טעימה, אהובה וכוללת ציפוי של פירורי לחם - תכלס, מה יכול להיות רע? (מתכונים, אוכל)
סלט ברוקולי נקי עם כרוב סגול, צימוקים, שקדים ובצל ירוק - עד כה נשמע טוב, אה? חכו, זה אפילו הולך ומשתפר באמצעות רוטב עשיר ומלא בטעם, שאין בו טיפת מיונז (תודה לקל) ומבוסס על רכיבים צמחיים בלבד. יש פה רכות, פריכות, מתיקות, מליחות, חמיצות וקרירות מרעננת שמנצחת על הכל (מתכונים, אוכל)
ברוקולי תמיד נתפס כמשעמם ולעתים אפילו תפל, אבל זה לא חייב להיות כך. ראשית, ברוקולי אפוי הוא הדרך הטובה ביותר להכין ברוקולי. זו עובדה. הוא נהיה פריך ובדרך כלל פשוט יותר טעים מברוקולי מאודה ואם תוסיפו לו את הרוטב האסייתי הזה - אף יותר (מתכונים, אוכל)
גרסה בריאה ודיאטטית לארוחת צהריים שאנחנו רוצים לאכול אחרי שבת (ובשלהי תקופת הקורונה שבה זללנו ללא הכרה - בתקווה שזהו אכן הסוף שלה). עוף עם שומשום מוקפץ במחבת ברוטב מתקתק, בסגנון אסייתי, עם תוספת מזינה שאינה פחמימה: פרחי ברוקולי שמתבשלים באותה מחבת וחוסכים שטיפה של כלים רבים (מתכונים, אוכל)
זהו סלט שיעבוד היטב בשולחן סעודת הפורים שלכם, אך לא רק. זהו סלט עשיר ומזין שאף יכול להיות ארוחה שלמה שכיף להתפנק איתו. לירקות יש מרקם לעיס שתופס את רוטב הדבש והחרדל שמתמזג איתו נהדר - ובעצם עם כל סלט (מתכונים לפורים, אוכל)
תוך 20 דקות יהיו על שולחנכם לביבות במרקם פריך ורך בו זמנית, הודות לירק עטור הסגולות הבריאותיות ששווה לאמץ לתפריט היומי. מתכון ללביבות ברוקולי עם שום ופרמזן שאנחנו אוהבים להגיש עם רוטב יוגורט חמצמץ. אגב, אם אתם לא חובבים של ברוקולי, תוכלו להחליף אותו בכרובית (מתכונים, אוכל)
ככה אנחנו אוהבים את הארוחות שלנו: פשוט מסדרים הכל בתבנית אחת ושולחים לתנור לאפייה קצרצרה. והתוצאה? מנה סופר קלה, סופר בריאה ובעיקר, סופר טעימה של סלמון בשרני וברוקולי פריך עטופים בשום עדין עם טאצ' של לימון (מתכונים, אוכל)