בתשעת הימים, כשהבשרי יוצא מהתפריט, כולנו עם אותה שאלה: מה נבשל היום? מה מכינים לארוחת ערב שתהיה גם קלה, גם משביעה וגם באמת טעימה?
אספנו 10 רעיונות לארוחות מוצלחות במיוחד: דגים, מנות חלביות ומנות פרווה - שמתאימות בדיוק לימים האלה. בלי מתכונים מסובכים, בלי רשימות קניות ארוכות, ובלי תחושה שכולם “מסתדרים עם מה שיש” (אוכל ומתכונים)
נתחי פילה טונה אדומה, פרוסות פילה סלמון טרי, מנגו טרי, כוסברה קצוצה, פלפל צילי חריף. זה מה שאתם צריכים כדי להכין שיפודי דג בסלסה מנגו עוקצני. שווה לכם לנסות. בואו לראות איך מכינים את המתכון השבועי של 'כיכר השבת'. וידאו (אוכל, משפחה)