בתשעת הימים, כשהבשרי יוצא מהתפריט, כולנו עם אותה שאלה: מה נבשל היום? מה מכינים לארוחת ערב שתהיה גם קלה, גם משביעה וגם באמת טעימה?
אספנו 10 רעיונות לארוחות מוצלחות במיוחד: דגים, מנות חלביות ומנות פרווה - שמתאימות בדיוק לימים האלה. בלי מתכונים מסובכים, בלי רשימות קניות ארוכות, ובלי תחושה שכולם “מסתדרים עם מה שיש” (אוכל ומתכונים)
מאפיניס הביצים הללו נוצרו בהשראת המאפה היווני המלוח "ספאנקופיטה", שעמוס בתרד, פטרוזיליה, נענע ופטה. הם נשמרים מעולה במקרר 3-4 ימים ולחלופין, ניתן עטוף אותם בנפרד בנייר כסף ולהקפיא עד חודשיים. נהדרים כשזקוקים לארוחת ערב, בוקר או לחטיף עתיר חלבון בהתראה קצרה. וקבלו מאיתנו טריק סודי: קורט אבקת אפייה יהפוך אותם ליפים ואווריריים (מתכונים, אוכל)
נעים להכיר: קַלְצוֹנֶה - מאפה איטלקי של בצק מקופל. כאן בחרנו ליצור את הגרסה הקטנטנה והמפנקת, במילוי תרד וריקוטה, שטעימה לא פחות מהגודל המקורי, אך מכבידה פחות (ושכחנו לציין, עשויה מבצק פיצה קנוי) (מתכונים, אוכל)
לחוצים לגבי ארוחת הצהריים שטרם הספקתם להכין? ובכן, אם אתם זקוקים למתכון מהיר וקל, לכו על הפסטה הזאת, שמורכבת מ-5 מרכיבים שכנראה יש לכם בבית. זוהי המנה שאנו אוכלים כשאנחנו עסוקים במיוחד ואין לנו זמן או רצון להכין ארוחה גדולה (מתכונים, אוכל)
הן אפויות, הן טעימות, כל כך קל להכין אותן - וככה בדיוק אנחנו אוהבים את הלביבות שלנו. ובכלל, מי אמר שלביבות זה עסק לחנוכה? מתכון ללביבות בטטה ותרד אפויות בתנור במרקם כיפי - פשוט תנו להן לככב בארוחה חלבית קלילה או כתחליף לבורגר הבשרי (מתכונים, אוכל)
יש כמה מאכלים שזכו בתואר - מאכלים בריאים. ובכל זאת, הם לא בריאים לכולם. שרה בר אשר עושה סדר במאכלים הללו. למשל: ירקות מצליבים כמו לפת, קולורבי, צנון, צנונית כרוב, כרובית, ברוקולי, כרוב ניצנים וכרוב סיני. מכילים כמות מפוארת של סיבים. מתי לא טוב לאכול אותם?