לאחר שנים: "הענק של האוקיינוס" חזר להדהים את התיירים בחופים 

לויתן גדול-סנפיר ( צילום: שאטרסטוק )

להקות של לווייתני גדול־סנפיר נצפות יותר ויותר מול חופי ריו דה ז'ניירו שבברזיל, בעקבות התאוששות מרשימה של אוכלוסיית המין לאחר עשרות שנים של ציד מסחרי.

לויתן גדול-סנפיר, המכונה "הענק העדין של האוקיינוס", הוא מין יחיד בסוגו המשתייך למשפחת לווייתני הענק. אורכו של פרט בוגר נע בין 10 ל-16 מטרים, ומשקלו הממוצע הוא כ-27 טונות. למרות גודלו, הלווייתן גדול-הסנפיר אקרובטי למדי, והוא ידוע בקפיצותיו החינניות מהמים, בסנפירו הקדמי הגדול ובשירתו המורכבת. הלווייתן חי באוקיינוסים ובימים ברוב חלקי כדור הארץ.

הלויתן גדול הסנפיר מול תיירים ( צילום: שאטרסטוק )

אוכלוסיית הלווייתן גדול-הסנפיר הצטמצמה עם השנים באופן ניכר בעקבות ציד. יחד עם זאת, לפי חוקרי "פרויקט לווייתני גדול־הסנפיר", מספרם גדל מכ-2,000 פרטים בתחילת שנות ה־80 לכ־35 אלף כיום – כמעט לרמה שהייתה לפני עידן הציד המסחרי.

ההתאוששות הובילה גם לעלייה בביקוש לשיט לצפייה בלווייתנים במהלך עונת הנדידה שלהם. בין החודשים יוני לנובמבר אלפי לווייתנים נודדים כ־4,000 קילומטרים מאזורי ההזנה באוקיינוס הדרומי אל צפון־מזרח ברזיל.

ההתאוששות מיוחסת בין היתר לאיסור הבינלאומי על ציד מסחרי של לווייתנים, שנכנס לתוקף באמצע שנות ה־80 ואפשר לאוכלוסיית המין להשתקם לאורך ארבעת העשורים האחרונים.