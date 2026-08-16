בלי כרטיס ובלי להתבלבל: שתי עיזים עלו לבד לאוטובוס | צפו 

אירוע משעשע במיוחד התרחש השבוע בפורטלנד שבאורגון, כאשר שתי עיזים ננסיות שנמלטו מביתן הצליחו להגיע לתחנת אוטובוס ולעלות על אוטובוס של חברת התחבורה המקומית TriMet, כאילו היו נוסעים מן המניין.

המקרה התרחש בשעות הבוקר, בסביבות 7:40, בזמן שנוסעים עלו לאוטובוס בדרכם לעבודה. בתיעוד שפורסם ברשת נראות שתי העיזים צועדות אל תוך האוטובוס בעקבות הנוסעים, רגע לפני סגירת הדלתות.

נהג האוטובוס, עבדאללה לחואסניה, הבחין במהרה באורחות הלא צפויות. לדבריו, הוא היה מעט לחוץ משום שלא ידע כיצד הן יגיבו בתוך האוטובוס. אחד הנוסעים התנדב לסייע, והשניים הצליחו להוביל את העיזים החוצה בשקט וללא פגע.

בהמשך התברר כי השתיים, המכונות "Billy the Kid" ו-"Billy the Goat", הן עיזים ביתיות שנמלטו מהמכלאה שלהן. בעליהן, ל'ריי אנדרסון, סיפר כי הופתע כמו כולם כשראה את התיעוד של העיזים עולות לאוטובוס. תחנת האוטובוס נמצאת במרחק של כארבע מאות מטרים בלבד מביתן.

לאחר שהסיפור הפך לוויראלי, TriMet עדכנה כי שתי העיזים הוחזרו בשלום לבעליהן וכי השער במכלאה תוקן כדי למנוע מהן לצאת להרפתקה נוספת. בחברת התחבורה לא פספסו את ההזדמנות להתבדח על המקרה ואף תהו אם השתיים החזיקו בכרטיס נסיעה תקף.

האירוע זכה לתהודה גדולה כל כך, עד ש-TriMet אף הוציאה חולצה מיוחדת עם איור של שתי העיזים, כמזכרת למה שהחברה הגדירה כאחד הרגעים האהובים בתולדותיה.