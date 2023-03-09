אחרי שבוע של תפריט מוגבל, הגיע הזמן להחזיר למטבח את הטעמים המנחמים באמת. השילוב המושלם בין חמאת בוטנים עשירה, בננות טריות וביסקוויטים שנמסים בפה יוצר את הקינוח האולטימטיבי לחזרה לשגרה. זה לא עוד פודינג רגיל, אלא חוויה של שכבות קרירות ומלטפות שתגרום לכולם לבקש את המתכון עוד לפני שהכפית הראשונה תסתיים (אוכל ומתכונים)
קיבלנו את המתכון לעוגה הנימוחה והמרשימה הזו מקולגה שהביאה למשרד שאריות שנותרו משבת ו-וואו, היא פשוט שבתה אותנו והיינו חייבים לנסות גם. זו עוגת חמאת בוטנים הטובה ביותר שתאכלו אי פעם, באחריות. והזיגוג שמגיע מעליה הוא כמו פאדג'. אל תוותרו עליו (מתכונים, אוכל)
הקינוח הדקדנטי הזה מפגיש צמד דברים שאנחנו מאד אוהבים בפינוק אחד: עוגת שוקולד עשירה ומלית חמה, מתוקה ומלוחה של חמאת בוטנים. לחוויה הטובה ביותר של "נמסות", הוציאו את הסופלה מהתנור לפני שהמרכז שלו מתייצב לחלוטין ו'חפרו' פנימה עם כפית לאחר העברתו לצלחת (מתכונים, אוכל)
האם יש ארוחת בוקר יותר מפנקת, נעימה וטעימה לילד (או למבוגר, אם נהיה כנים) מהכריך האמריקאי הוותיק - חמאת בוטנים וריבה? חשבנו שלא... עד שנפגשנו עם אותו סנדוויץ' בגרסה הקלויה. הוא דביק וצמיגי באופן הכי חיובי שיש ופשוט מאד, השדרוג שיהפוך אתכם להורי השנה. החלק הטוב ביותר בכריך זה, מלבד היותו סופר קל להכנה, הוא שתוכלו להתאים אותו לכל חמאת אגוזים וריבה שתחפצו (מתכונים, אוכל)
כשאנו אומרים שהפאי הזה קל להכנה, אנו באמת מתכוונים לזה. גבינת שמנת, חמאת בוטנים, סוכר וקצפת. אם השילוב הזה גורם לכם להרים גבות, אתם לא לבד. אבל איכשהו, חבורת המרכיבים הללו מתאגדת לשכבה של מלית חמאת בוטנים רכה כמו כרית, קלילה ועשירה להפליא, המונחת מעל בצק פאי פריך (מתכונים, אוכל)
כבר ימים ארוכים מתחשק לנו להכין עוגיות חמאת בוטנים והיום החלטנו שהגיעה העת להרים את הכפפה ולגשת לעבודה. העוגיות הללו דורשות, כאמור, שלושה מרכיבים בלבד (3!) ולוקח להכין אותן 20 דקות בסך הכל. אפשר לנסות להחליף את חמאת הבוטנים בחמאת אגוזים אחרת, כי למה לא, בעצם? אה, והחמודות האלה ישמרו במקפיא שלכם עד שלושה חודשים, אם יש לכם כוח רצון כזה. לנו לא (מתכונים, אוכל)
עוגיות חמאת בוטנים הן אחד מהמתוקים האלה שתמיד מתחשק לאכול אותם. הן מלוחות, מתוקות ועשירות יותר מעוגיות שוקולד צ'יפס בנאליות. אנחנו נאמנים למראה הקלאסי שנוצר על ידי לחיצת המזלג על הבצק, אך אפשר לדלג עליו לחלוטין (מתכונים, אוכל)
וב"מגוון עוגות" אנחנו מתכוונים לעוגת שוקולד לחה בעיקר, כי אם כבר שמים את המצפון בצד - אז עד הסוף. תוכלו לצפות עם הקרם המעולה הזה גם קאפקייקס וניל או שוקולד ושלל קינוחים אפויים לבחירתכם או לעשות בעזרתו "סנדוויץ'" של עוגיות (מתכונים, אוכל)
כריך חמאת בוטנים וריבה הוא פופולרי ביותר בארצות הברית, קנדה, אוסטרליה ואפילו בריטניה. מדובר בשילוב מוצלח למדי שניתן לאמץ גם בעוגיות, בדיוק כמו במתכון הזה. בכל נגיסה הפה מתמלא בריבה רכה שמשתדכת נהדר עם עוגיות פריכות והטעם - יוצא מן הכלל (מתכונים, אוכל)
קערה אחת, מעט מרכיבים ובלי מיקסר - זה כל מה שנדרש להכנת העוגיות הקלות הללו. מה שמבדיל את המתכון הזה ממתכוני עוגיות חמאת בוטנים אחרים הוא שאין בו חמאה ואין קמח - מה שהופך אותן לנטולות גלוטן. הן מלאות בטעם חמאת בוטנים נועז וחזק, לעיסות סביב הקצוות ורכות לחלוטין באמצע (מתכונים, אוכל)
תוכלו להכין אותו פרווה או חלבי כשהאורחים כבר בדלת. שתי הגרסאות קלות ומהירות הכנה והתוצאה מעולה ומרשימה, כך שכמעט אין קינוח שמצליח להתחרות בו. מתכון לקינוח שוקולד וחמאת בוטנים אישי ללא אפייה (מתכונים, אוכל)