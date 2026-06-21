כיכר השבת
בקלי קלות: טעים ובריא

כולם זורקים אותו לסלט - אבל בתנור הוא הופך לצ’יפס ממכר

יש ירקות שתמיד מקבלים את אותו גורל: חתוכים לסלט, אולי קצת לימון, וזהו. כרוב הוא בדיוק אחד מהם. ירק זול, זמין בכל סופר, כזה שנראה “בסדר” אבל לא באמת מרגש אף אחד. אבל ברגע שמכניסים אותו לתנור חם ומטפלים בו נכון - משהו משתנה לגמרי. העלים מתכווצים, הקצוות נשרפים קלות, והמרקם הופך לפריך-רך עם מתקתקות טבעית מפתיעה. זה כבר לא סלט. זה נשנוש. וזה ממכר (אוכל ומתכונים)

הכרוב הכי פשוט – הופך בתנור לנשנוש פריך שאי אפשר להפסיק (צילום: באדיבות המצלם)

הסוד של השפים: לא לבשל - לקרמל

הרעיון כאן פשוט: לא מרככים את הכרוב, אלא “שורפים אותו בעדינות”.

בחום גבוה של תנור (200–220 מעלות) הסוכרים הטבעיים שבכרוב מתחילים להתקרמל. הקצוות משחימים, העלים מתייבשים חלקית, והמרקם מקבל עומק שאי אפשר להשיג בבישול רגיל.

השפים לא “משפרים כרוב” - הם נותנים לו חום גבוה מספיק כדי לשנות זהות.

מתכון: צ'יפס כרוב קריספי בתנור

מצרכים:

  • חצי כרוב לבן בינוני נקי מחרקים (או ירוק)
  • 2–3 כפות שמן זית איכותי
  • חצי כפית מלח גס
  • חצי כפית פפריקה מעושנת (מומלץ מאוד)
  • רבע כפית אבקת שום (לא חובה אבל מוסיף עומק)
  • אופציונלי: מעט דבש/סילאן לטאץ’ מתקתק

אופן הכנה (החלק הקריטי כאן הוא הטכניקה)

חיתוך נכון:

חותכים את הכרוב לרצועות לא דקות מדי. חשוב לשמור על חתיכות עם “נפח” - זה מה שייתן קריספיות בקצוות ורכות בפנים.

ייבוש לפני שמן:

אם הכרוב רטוב מדי - מייבשים קלות. זה שלב קטן שעושה הבדל גדול בפריכות.

תיבול עדין, לא להעמיס:

מערבבים עם שמן זית ותבלינים כך שכל חתיכה מקבלת ציפוי דק בלבד.

פיזור על התבנית:

לא לצופף. זה כלל זהב. כרוב צפוף מייצר אדים. כרוב מרווח מייצר קריספיות.

אפייה בחום גבוה:

210 מעלות, כ־20–30 דקות.

באמצע האפייה – להפוך בעדינות.

מה קורה בתנור (ולמה זה ממכר)

במהלך האפייה: הקצוות מתחילים להזהיב, העלים מאבדים נפח ונעשים “צ'יפסיים”, הטעמים הטבעיים של הכרוב מתעצמים ונוצר איזון בין מליחות, מתקתקות וחריכה קלה.

התוצאה: נשנוש שלא מרגיש כמו ירק. יותר כמו צ'יפס טבעי, רק בלי תחושת כבדות.

הטיפ שעושה את ההבדל בין “בסדר” לוואו:

אם רוצים רמה של מסעדה:

בסוף האפייה להוסיף טיפת שמן זית טרי + קורט מלח גס מיד כשהכרוב יוצא מהתנור.

זה מחזיר רעננות ומדגיש את הקריספיות.

איך מגישים כדי שזה ייראה גם יפה?

להגיש על צלחת בהירה או קרש עץ

לפזר מעט פפריקה מעל “כאילו אבק”

להוסיף ליד מטבל יוגורט-לימון או טחינה עדינה

לא לדחוס - לתת לעלים “לעמוד”

זה נראה כמו נשנוש בר, לא כמו ירק אפוי.

כרובתוספת בריאהטלי ברמתכון לכרוב בתנורצ'יפס כרוב

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