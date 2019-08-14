יש עוגות שמנסות להרשים עם קומות, קרמים וקישוטים. ויש את העוגה הזאת - בחושה, רכה, מלאה בפרוסות אפרסק עסיסיות, ונראית כאילו מישהו עמד עליה הרבה יותר זמן ממה שבאמת צריך.
הסוד שלה פשוט: לא מקציפים, לא מפרידים ביצים ולא פותחים מיקסר. מערבבים בקערה, מסדרים שכבת אפרסקים באמצע, עוד שכבה יפה מלמעלה - והאפרסקים כבר עושים את כל העבודה (אוכל ומתכונים)
אז אתם רוצים לאכול קצת יותר בריא, במיוחד עם כל הג'אנק פוד שהילדים צורכים בחופש ואתם מצטרפים אליהם - אבל ירקות מאודים ועוף רגיל נשמעים לא להיט. אנחנו מבינים. הבטטות המוגזמות האלה עם יוגורט צ'ילי-ליים וירקות מעל זה בדיוק מה שאתם צריכים (מתכונים, אוכל)