מכורים לאייס קפה של הקיץ אבל נמאס לכם שההתמכרות הזו שוברת את הכיס?
תנסו פעם אחת להכין לבד ותקבלו מתכון למרקם אוורירי וקרמי בדיוק כמו בבית קפה.
זה הפינוק המרענן והמושלם לימים החמים, שגם הילדים פשוט יעופו עליו! (אוכל ומתכונים)
עוגה שמשלבת הכל: בסיס פריך של פצפוצי אורז ושוקולד, שכבה אוורירית של שמנת מתוקה מוקצפת, וציפוי מתוק ומפנק של ריבת חלב | העוגה הזאת לא רק טעימה בטירוף אלא גם נראית מרשימה על כל שולחן – והכי כיף? היא תמיד מצליחה וקלילה להכנה! (אוכל ומתכונים)
אני מרגישה שהקורונה והמצב המורכב שאנו נמצאים בתוכו, גרמו לי לחפש קיצורי דרך - מתכונים למתוקים פחות מורכבים, ב-5 דקות - שיהיו מוכנים כמה שיותר מהר, אך גם יהיו כמה שיותר טעימים. וכך נולדו חיתוכיות האלפחורס המהממות הללו (מתכונים, אוכל)
המתכון הזה ברזילאי במקורו. בפורטוגזית מכנים את עוגיות הסנדוויץ' הללו, הגדושות בריבת חלב: "קסדינהוס" (דהיינו: "נשואות"). הן קלות ומהירות להפליא. כל מה שצריך כדי להכין אותן זה חמאה, סוכר, קמח וקצת ריבת חלב ותוך 25 דקות הן מוכנות (מתכונים, אוכל)
מדריך וידאו שלב אחר שלב להכנת ריבת חלב ביתית מ-3 מרכיבים בלבד. גרסה בריאה ומעולה לא פחות של ריבות החלב הקנויות שעמוסות בתוספות בעייתיות וכימיקלים. ובכלל, התגובות החמות שתקבלו כשתציעו לאורחים ריבת חלב מתוקה ומנחמת שהכנתם לגמרי בעצמכם - הן בול מה שאתם צריכים ביום חורף קר (מתכונים, אוכל)
בנר האחרון, אנחנו נפרדים מחנוכה עם "סופגניות" מקסיקניות מפנקות. כלומר, אם ההגדרה של סופגניות זה בצק מטוגן ממולא בריבה, אז הצ'ורוס הנהדרים האלה עונים לגמרי על הדרישות, מלבד הצורה החיצונית. מדריך וידאו שלב אחר שלב (מתכונים, אוכל)