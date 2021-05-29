מכורים לאייס קפה של הקיץ אבל נמאס לכם שההתמכרות הזו שוברת את הכיס?
תנסו פעם אחת להכין לבד ותקבלו מתכון למרקם אוורירי וקרמי בדיוק כמו בבית קפה.
זה הפינוק המרענן והמושלם לימים החמים, שגם הילדים פשוט יעופו עליו! (אוכל ומתכונים)
מבין כל המוצרים המשומרים הקיימים, חלב מרוכז ממותק הוא כנראה האהוב עלינו. זה בעצם חלב ללא מים ועם סוכר והוא הסוד להכין את הקפה הוייטנאמי הזה. זהו לא מתכון בעלמא, אלא יותר מדריך שתוכלו לשחק איתו בכמויות הקפה והחלב המרוכז, לפי טעמכם. מומלץ לבחור קפה שהוא די חזק, לאזן את המתיקות של החלב המרוכז. לא שותים קפה? החליפו אותו בתה שחור ואמרו שלום להצלה הקיצית החדשה שלכם (מתכונים, אוכל)