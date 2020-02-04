אם עדיין לא טעמתם בלונדיז, כנראה שתופתעו. הם נראים כמו בראוניז בהירים, אבל הטעם שלהם שונה לגמרי - עשיר, חמאתי, עם ניחוח קרמל עדין ומרקם לעיס שקשה להפסיק לאכול. הכי טוב? הכל נכנס לקערה אחת, בלי מיקסר ובלי להסתבך עם הקצפות (אוכל ומתכונים)
מה תעדיפו: סלט עצוב או קערת תבואה דשנה עמוסת ירקות עונתיים, שנדרשים רק 30 דקות להכין אותה? המנה הזו היא בדיוק ההפך מסלט עצוב. "האם שמעת את זה, אבל אגוז? "זו ארוחה של קערה אחת מזינה שבטוח תמלא אותך", אחסן כל תוספת בכלי זכוכית במקרר למשך יומיים-שלושה (מתכונים, אוכל)