בלי מאמץ - ישר לפה רק 2 מצרכים - והעוגיות האלה הפכו לוויראליות בעולם זה התחיל כמעט במקרה. שתי בננות בשלות מדי ששכבו על השיש, וקופסה כמעט ריקה של שיבולת שועל בארון המטבח. במקום לזרוק - מישהי החליטה לנסות משהו מהיר “רק כדי לא לבזבז”. חמש דקות אחר כך כבר היו בתנור עוגיות קטנות, בלי קמח, בלי סוכר, בלי מתכון מסודר בכלל. מה שקרה אחרי האפייה הפתיע אפילו אותה: המרקם היה רך, הטעם מתקתק באופן טבעי, והעוגיות נעלמו תוך דקות. מאז, המתכון הזה הפך לאחד הטרנדים הכי שמורים של מי שמחפש משהו מהיר, בריא, ובעיקר - כזה שתמיד מצליח (אוכל ומתכונים)

טב טלי בר כיכר השבת | 13:27