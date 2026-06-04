רק 2 מצרכים - והעוגיות האלה הפכו לוויראליות בעולם

מנות/יחידות14
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
- 2 בננות בשלות מאוד
- כוס שיבולת שועל
- (אפשר להוסיף שוקולד צ’יפס / שקדים קצוצים / אגוזים קצוצים – לא חובה)
הוראות הכנה:
מועכים את הבננות היטב בקערה.
מוסיפים שיבולת שועל ומערבבים לתערובת אחידה.
יוצרים עוגיות קטנות ומניחים על תבנית מרופדת בנייר אפייה.
אופים ב-180 מעלות כ-12 דקות עד הזהבה קלה.
תוצאה:
עוגיות רכות, טבעיות, מתקתקות - שמרגישות כמו קינוח “מושקע”, למרות שהן מורכבות משני מצרכים בלבד.
טיפ קטן שעושה הבדל גדול:
ככל שהבננות בשלות יותר (עם כתמים חומים), כך העוגיות יוצאות מתוקות וטעימות יותר - בלי להוסיף שום סוכר.
בתאבון!
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