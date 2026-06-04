כיכר השבת
בלי מאמץ - ישר לפה

רק 2 מצרכים - והעוגיות האלה הפכו לוויראליות בעולם

זה התחיל כמעט במקרה. שתי בננות בשלות מדי ששכבו על השיש, וקופסה כמעט ריקה של שיבולת שועל בארון המטבח. במקום לזרוק - מישהי החליטה לנסות משהו מהיר “רק כדי לא לבזבז”. חמש דקות אחר כך כבר היו בתנור עוגיות קטנות, בלי קמח, בלי סוכר, בלי מתכון מסודר בכלל. מה שקרה אחרי האפייה הפתיע אפילו אותה: המרקם היה רך, הטעם מתקתק באופן טבעי, והעוגיות נעלמו תוך דקות. מאז, המתכון הזה הפך לאחד הטרנדים הכי שמורים של מי שמחפש משהו מהיר, בריא, ובעיקר - כזה שתמיד מצליח (אוכל ומתכונים)

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עוגיות קווקר טעימות ובריאות בקלי קלות - המתכון הזה הפך לאחד הטרנדים הכי שמורים (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות14
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • 2 בננות בשלות מאוד
    • כוס שיבולת שועל
    • (אפשר להוסיף שוקולד צ’יפס / שקדים קצוצים / אגוזים קצוצים – לא חובה)

    הוראות הכנה:

    מועכים את הבננות היטב בקערה.

    מוסיפים שיבולת שועל ומערבבים לתערובת אחידה.

    יוצרים עוגיות קטנות ומניחים על תבנית מרופדת בנייר אפייה.

    אופים ב-180 מעלות כ-12 דקות עד הזהבה קלה.

    תוצאה:

    עוגיות רכות, טבעיות, מתקתקות - שמרגישות כמו קינוח “מושקע”, למרות שהן מורכבות משני מצרכים בלבד.

    טיפ קטן שעושה הבדל גדול:

    ככל שהבננות בשלות יותר (עם כתמים חומים), כך העוגיות יוצאות מתוקות וטעימות יותר - בלי להוסיף שום סוכר.

    בתאבון!

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    מתכון לעוגיותשיבולת שועלבננותטלי ברעוגיות קווקר

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    מעניין אנסה
    סוף סוף בריא

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