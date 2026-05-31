לתחתית:

1 ו-1/4 כוסות עוגיות שוקולד צ'יפס מפוררות לפירורים דקים

50 גרם חמאה, מומסת

לשכבת הקרמל והפקאן:

15-20 סוכריות טופי-קרמל רכות

2 כפות שמנת מתוקה (או חלב)

1/3 כוס אגוזי פקאן קלויים, קצוצים גס

למילוי הגבינה:

1 גביע (225 גרם) גבינת שמנת, בטמפרטורת החדר (רצוי 25% שומן ומעלה)

1/3 כוס סוכר

1 ביצה

1/4 כוס שמנת חמוצה

1/2 כפית תמצית וניל איכותית

לציפוי:

כ-200-250 גרם שוקולד (מריר או חלב, מה שאתם אוהבים), מומס.

הוראות הכנה?

1. מכינים את הבסיס:

מחממים תנור ל-180 מעלות. מרפדים תבנית מרובעת בגודל 20X20 ס"מ בשכבה כפולה של נייר אפייה ומשמנים קלות. בקערה, מערבבים את פירורי העוגיות עם החמאה המומסת עד לקבלת תערובת לחה. מעבירים לתבנית ומהדקים היטב לתחתית בשכבה אחידה.

2. מפנקים בקרמל:

בקערה מותאמת לחימום במיקרוגל, מניחים את סוכריות הקרמל והשמנת המתוקה. מחממים במיקרוגל במשך דקה, מערבבים, וממשיכים לחמם בפולסים של 30 שניות (תוך כדי ערבוב ביניהם) עד שהקרמל נמס לחלוטין ומתקבל קרם חלק. יוצקים את הקרמל באופן שווה על תחתית העוגיות, מפזרים מעל את הפקאנים הקצוצים, ומעבירים למקרר להתייצבות בזמן שמכינים את השכבה הבאה.

3. מקרימים ואופים:

בקערה נפרדת, טורפים יחד את גבינת השמנת, הסוכר, הביצה, השמנת החמוצה ותמצית הווניל עד לקבלת בלילה חלקה לחלוטין וללא גושים. יוצקים את תערובת הגבינה בעדינות על שכבת הקרמל שבתבנית. מכניסים לתנור ואופים במשך 35 עד 40 דקות. מוציאים ומצננים בטמפרטורת החדר כשעתיים. לאחר מכן, מכניסים למקפיא עד שהעוגה נוקשה וקפואה לחלוטין.

4. חותכים ומצפים:

בעזרת נייר האפייה, שולפים את העוגה הקפואה מהתבנית למשטח עבודה. בעזרת סכין חדה, חותכים אותה ל-36 קוביות קטנות ושוות בגודלן. מניחים רשת צינון מעל תבנית המרופדת בנייר אפייה טרי.

5. השלמות של השוקולד:

ממיסים את השוקולד לציפוי (במיקרוגל או על בן מארי) עד שהוא חלק ונוזלי. בעזרת מזלג או שני שיפודים, טובלים כל קוביית עוגת גבינה בשוקולד המומס עד לציפוי מלא. מניחים על רשת הצינון כדי לתת לשאריות השוקולד לטפטף מטה.

טיפ חשוב למצפים: אם קוביות העוגה מתחילות להתרכך מדי בזמן העבודה, פשוט הכניסו אותן בחזרה למקפיא לכמה דקות והמשיכו מאוחר יותר.

איך שומרים?

את הקוביות המושלמות האלה יש לשמור בכלי אטום במקרר (הן יישמרו מעולה עד 5 ימים), או להקפיא ולהוציא כשמתחשק נשנוש מתוק, עד חודשיים מראש.

בתיאבון!

