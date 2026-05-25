הלהיט ששיגע את הרשת: ארוחה אסייתית שלמה בסיר אחד בקלי קלות!

500 גרם בשר בקר טחון טרי

3 קוביות שום כתוש קפוא

2 קוביות ג'ינג'ר מגורר קפוא

חצי כוס רוטב טריאקי איכותי

רבע כוס רוטב סויה

רבע כוס רוטב צ'ילי מתוק

2 כוסות אורז יסמין (ברור, שטוף ומסונן)

¼3 כוסות מים רותחים

2 כוסות פרחי ברוקולי קפואים

לעיטור (לא חובה): שומשום קלוי

הוראות ההכנה: שלב אחר שלב

צריבת הקציצות: נחמם סיר רחב ושטוח (סוטאז') עם מכסה תואם על אש בינונית. ניצור מהבשר הטחון כ-30 קציצות קטנטנות (בגודל ביס) ונניח אותן ישירות בסיר. נותנים להן להיצרב היטב מצד אחד לפני שמערבבים, כדי שישמרו על הצורה.

הקפצת הארומטיים: נוסיף לסיר את קוביות השום והג'ינג'ר הקפואות. נערבב בעדינות ונבשל כ-30 שניות לפתיחת טעמים.

רוטב ואורז: נמזוג פנימה את רוטב הטריאקי, הסויה והצ'ילי המתוק, ונבשל עוד כ-30 שניות. נוסיף את אורז היסמין ונערבב היטב, כך שכל גרגיר ייעטף ברוטב המשגע.

הבישול: נשפוך פנימה את המים הרותחים ונערבב קלות. נסדר את פרחי הברוקולי באופן אחיד מעל האורז והקציצות (לא לערבב פנימה, שהברוקולי יישאר שלם ורענן). נכסה את הסיר, נביא לרתיחה, ואז ננמיך את הלהבה לאש קטנה ונבשל במשך 30 דקות.

הקסם הסופי: נכבה את האש ונשאיר את הסיר מכוסה למשך 10 דקות נוספות (אל תתפתו לפתוח!). לפרוס, לפזר שומשום קלוי מלמעלה ולהגיש חם.

טיפ של שף: כדי לשדרג את המנה, אפשר להוסיף חופן בצל ירוק קצוץ דק ממש לפני ההגשה. הארוחה שלכם מוכנה במינימום מאמץ ומקסימום מחמאות!

בתיאבון!

