כיכר השבת
טעים ובריא

הלהיט ששיגע את הרשת: ארוחה אסייתית שלמה בסיר אחד בקלי קלות!

מי אמר שצריך לעבוד קשה בשביל ארוחה מפנקת שכל המשפחה תטרוף? במיוחד לימים הלחוצים, קבלו מתכון מושלם לקציצות בשר נימוחות, אורז עסיסי וברוקולי בריא - הכל מתבשל יחד, סופג טעמים אסייתיים עמוקים, ומותיר אתכם עם סיר אחד בלבד לשטוף! (אוכל ומתכונים)

קציצות בשר נימוחות, אורז עסיסי וברוקולי בריא - הכל בסיר אחד (צילום: טלי בר)
סועדים6
זמן הכנה60 דק'
רמת קושיקל
בשרי

מצרכים

    לקציצות ולסיר:

    • 500 גרם בשר בקר טחון טרי
    • 3 קוביות שום כתוש קפוא
    • 2 קוביות ג'ינג'ר מגורר קפוא
    • חצי כוס רוטב טריאקי איכותי
    • רבע כוס רוטב סויה
    • רבע כוס רוטב צ'ילי מתוק
    • 2 כוסות אורז יסמין (ברור, שטוף ומסונן)
    • ¼3 כוסות מים רותחים
    • 2 כוסות פרחי ברוקולי קפואים
    • לעיטור (לא חובה): שומשום קלוי

    הוראות ההכנה: שלב אחר שלב

    צריבת הקציצות: נחמם סיר רחב ושטוח (סוטאז') עם מכסה תואם על אש בינונית. ניצור מהבשר הטחון כ-30 קציצות קטנטנות (בגודל ביס) ונניח אותן ישירות בסיר. נותנים להן להיצרב היטב מצד אחד לפני שמערבבים, כדי שישמרו על הצורה.

    הקפצת הארומטיים: נוסיף לסיר את קוביות השום והג'ינג'ר הקפואות. נערבב בעדינות ונבשל כ-30 שניות לפתיחת טעמים.

    רוטב ואורז: נמזוג פנימה את רוטב הטריאקי, הסויה והצ'ילי המתוק, ונבשל עוד כ-30 שניות. נוסיף את אורז היסמין ונערבב היטב, כך שכל גרגיר ייעטף ברוטב המשגע.

    הבישול: נשפוך פנימה את המים הרותחים ונערבב קלות. נסדר את פרחי הברוקולי באופן אחיד מעל האורז והקציצות (לא לערבב פנימה, שהברוקולי יישאר שלם ורענן). נכסה את הסיר, נביא לרתיחה, ואז ננמיך את הלהבה לאש קטנה ונבשל במשך 30 דקות.

    הקסם הסופי: נכבה את האש ונשאיר את הסיר מכוסה למשך 10 דקות נוספות (אל תתפתו לפתוח!). לפרוס, לפזר שומשום קלוי מלמעלה ולהגיש חם.

    טיפ של שף: כדי לשדרג את המנה, אפשר להוסיף חופן בצל ירוק קצוץ דק ממש לפני ההגשה. הארוחה שלכם מוכנה במינימום מאמץ ומקסימום מחמאות!

    בתיאבון!

    אהבתם? שתפו בתגובות!

    אורזארוחה בסיר אחדברוקולימתכון לקציצות בשרתבשיל קדרהטלי בר

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (100%)

    לא (0%)

    סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
    עקבו אחרינו ב -Google News

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד בתבשילי קדרה:

    כיכר השבת
    RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה
    כיכר העיר

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר