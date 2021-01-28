מי אמר שצריך לעבוד קשה בשביל ארוחה מפנקת שכל המשפחה תטרוף? במיוחד לימים הלחוצים, קבלו מתכון מושלם לקציצות בשר נימוחות, אורז עסיסי וברוקולי בריא - הכל מתבשל יחד, סופג טעמים אסייתיים עמוקים, ומותיר אתכם עם סיר אחד בלבד לשטוף! (אוכל ומתכונים)
אנחנו תמיד אופים קציצות בתנור במקום לטגן אותן. לא יודעים מה אתכם, אבל יש לנו אפס עניין לעמוד ליד הכיריים הלוהטות במשך חצי שעה. לא, תודה! בנוסף, אפייה מסייעת לקציצות לשמור על צורתן ומונעת מהן להתייבש (מתכונים, אוכל)
דניאלה שרביט היא מאפרת ומעצבת שיער בעלת ידי זהב, שגם חוטאת בבישול ואפיה מדי פעם וחשבון האוכל שלה באינסטגרם מונה למעלה מארבעה עשר אלף עוקבים, ולא בכדי. הפיד שלה אסתטי במיוחד ומעורר תאבון. הנה המתכון שלה לקציצות בשר מתובלות עם אפונה, שמכינים בקלות ובמהירות (מתכונים, אוכל)
ליהנות בלי לספור קלוריות: מתכון לקציצות בשר אפויות בציפוי פריך, שמכינים במהירות - מערבבים, מגלגלים ולתנור. ומה עושים עד שהקציצות מוכנות? חותכים סלט ירקות ענק ומפנק ויש לכם ארוחה קלילה וטעימה לכל המשפחה (מתכונים, אוכל)
בעברית: מדובר בקציצות בשר מתובלות היטב שדוחפים בפיתה וצולים בפלנצ'ה, מנגל ואפילו טוסטר יעשה את העבודה, בהנחה שיש לכם אחד בשרי. מגישים עם טחינה וירקות וסגרתם ארוחה טעימה במיוחד לכל המשפחה. מתכון לעראיס בפיתה (מתכונים, אוכל)